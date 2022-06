¿Cómo superar el miedo? El gurú español Curro Cañete revela lo que se debe hacer

Curro Cañete ha recorrido el mundo hispanohablante con sus libros sobre el autoconocimiento y la autoayuda, que han impulsado a cientos de miles de personas a superar sus miedos. Primero se había titulado en derecho, pero no se sentía en su lugar, por lo cual luego se dedicó al periodismo, en el que empezó a abrirse paso hasta convertirse en una figura aclamada, cuando se convirtió en coach y escritor. El autor español ha ayudado a múltiples celebridades, deportistas, artistas y profesionales de toda condición a incrementar su éxito y su felicidad y habló en SEMANA de su reciente libro No tengas miedo a nada.

SEMANA: ¿Qué se puede esperar de su nuevo libro?

Curro Cañete: Se puede esperar que aprendamos a vivir sin miedo, que es una de las cosas más importantes que podemos aprender, porque el miedo es algo que nos roba la energía, nos roba la vitalidad, destruye nuestros sueños. Y, cuando aprendemos a confiar, podemos hacer los sueños realidad, disfrutando del camino, que es lo que yo enseño.

SEMANA: ¿De dónde vino la inspiración para este libro, empezando por el título, y por qué contar esto acerca del miedo y dejar de tener miedo de todo?

C.C.: Soy coach también y trabajo con muchas personas. Me di cuenta de cómo el miedo limita a la gente. Hay gente que quiere hacer algo y no se atreve por miedo, y de verdad su corazón lo desea. Y, cuando tú dejas de hacer algo por miedo, estás perdiendo una experiencia y a lo mejor esa experiencia te llevaba a otra. Y creo que el miedo se puede vencer. Podemos aprender a ser valientes, a cruzar la puerta del miedo y a llegar hasta la de nuestros sueños.

Curro Cañete, escritor español - Foto: Semana

SEMANA: El libro habla de que las crisis hacen más sabios a los seres humanos. ¿Cómo es eso?

C.C.: Yo creo que todo sucede por una razón. A todas las personas yo les diría que, si están atravesando una crisis, que sepan que eso pueden convertirlo en el comienzo de la mejor parte de toda su vida, porque en una crisis te puedes dejar arrastrar por la crisis o puedes decir: “Aquí estoy yo, he aprendido esto gracias a esta crisis que he vivido y ahora voy a empezar a vivir lo mejor, ahora voy por todas, ahora voy a tomar decisiones poderosas”. Y todos podemos convertir esa oscuridad en luz.

SEMANA: Acerca de la paz interior, ¿por qué es tan importante y cuáles son esas recomendaciones para alcanzarla?

C.C.: Ayudo mucho a las personas a proteger su paz interior y también la protejo yo, porque perdemos nuestra paz interior con mucha facilidad, con alguien que dice algo o comparándonos con otra persona, a veces por el estrés o porque no nos permitimos tal cosa. Sin embargo, cuando perdemos nuestra paz interior, lo hemos perdido todo, porque nuestra felicidad depende de que tengamos paz interior y también no debemos darles tanta importancia a las circunstancias externas, no perder nuestra felicidad por lo que sucede afuera. Tenemos un océano de paz dentro de nosotros, que hay que salvaguardar.

Portada del libro No tengas miedo a nada de Curro Cañete. - Foto: Semana

SEMANA: Volviendo al tema del miedo, ¿cómo decirles no al miedo y a la ansiedad y enfrentarse a ellos?

C.C.: Es muy sencillo, es preguntarnos ¿qué es lo que deseo?, ¿qué es lo que deseo hacer realidad? Parece una pregunta sencilla, ¿verdad? Pero mucha gente no sabe lo que quiere y, si no sabes lo que quieres, no puedes avanzar hacia allá. Una vez que sabes lo que quieres, se trata de enfocarte hacia eso que deseas. Si tú sabes lo que quieres y tienes fe en que eso lo vas a hacer realidad, ahí no puede entrar el miedo. Te convierte en una persona poderosa y es ahí cuando desde ese foco te conviertes en una persona feliz, que hace los deseos realidad.

SEMANA: ¿Cuál es otra recomendación para enfrentar el miedo?

C.C.: El miedo es una mentira que no existe, el miedo solo existe si tú le das poder. Pero, si tú decides mirarlo de frente y decides atravesar la barrera del miedo, cuando lo haces el miedo se desintegra y dices: “Pero si no era para tanto”. Si no era para tanto, tenemos el poder de hacer nuestros deseos realidad, somos seres poderosos y mucha gente lo ha olvidado.

SEMANA: ¿Cómo es ese nuevo mundo del que se habla en el libro? ¿Cómo se lo imagina y qué puede ser posible allí?

C.C.: El nuevo mundo que estamos intentando construir, y lo pongo en la tercera parte del libro, es un mundo en el que el director es el amor. El amor es lo contrario al miedo. Cuando hay miedo, no hay amor, y, cuando hay amor, no hay miedo. Y muchas veces tomamos decisiones por miedo; sin embargo, cuando reine el amor de verdad, no tendremos miedo a que otro nos quite lo que nos corresponde. Por lo tanto, no hay competencia, porque sabremos que hay para todos. Entonces, podremos apoyarnos, de verdad, los unos a los otros, podremos confiar en que cada persona tiene un propósito de vida y un camino, y simplemente nos ceñiremos en nuestro camino, disfrutando del proceso, acompañados por el resto de seres humanos. Ahora mismo, con la violencia y el caos que hay en el mundo, parece una quimera, pero, tarde o temprano, ese mundo no sé si lo veremos nosotros o lo verán los siguientes seres humanos, pero llevan ya muchos siglos personas trabajando en ese mundo y yo creo que es perfectamente posible.

Curro Cañete, escritor español - Foto: Semana

SEMANA: ¿Qué es lo que los lectores podrán encontrar en cada una de las partes del libro?

C.C.: Es un libro muy ambicioso, es un libro en el que explico un método para poder enfocar la mente. Yo veo la vida como si fuera que cada persona tiene un edificio que construir. Primero, tienes que saber cómo quieres que sea tu edificio, tienes que saber tu visión, y luego, una vez que la sabes, tienes que centrarte solo en el siguiente paso, el siguiente ladrillo. Vivimos muy angustiados por el futuro, por el pasado, que se repita lo que ya vivimos, cuando en realidad es todo mucho más simple; es hacer hoy lo que nos corresponde y lo que nos toca en este momento. Entonces, se trata de que pongas el siguiente ladrillo del edificio lo mejor que puedas. Ya está, eso es todo, y mañana vendrá otro; y al otro, otro; y al otro, otro. Entonces, yo insisto mucho en el poder del foco; donde tú llevas tu atención, llevas tu energía. ¿Cuántas veces estamos llevando nuestra atención, nuestra energía a cosas que no nos importan, que no son importantes para nosotros, que no tienen nada que ver con lo que deseamos? En realidad, el libro es para integrar esto y para que una persona que no tiene autoestima, que no se valora a sí misma, pueda convertirse en una persona que se ama, que sabe que es digna de lo mejor y que se ve capaz de hacer sus deseos realidad.

SEMANA: Finalmente, ¿cuál es ese mensaje a la audiencia para que lea No tengas miedo a nada?

C.C.: Les diría que son seres poderosos, que siempre que alguien les diga que no pueden lo cambien por “Sí puedo”, que sepan que somos capaces de mucho más de lo que creemos, que se abran a las infinitas posibilidades, que crean en el proceso de la vida, que es mucho más sabio que nosotros. Y mi definición de éxito: que sean felices mientras avanzan hacia lo que desean, porque solo tenemos una vida y cada persona tiene que trabajar para conseguir que su vida sea feliz.

Vea la entrevista completa con Curro Cañete: