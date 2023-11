Consumir esta fruta ayuda a prevenir enfermedades del corazón

Buena para el corazón

Hay evidencia que ha determinado que esta fruta destaca por la presencia de quercetina, de numerosos antioxidantes y de flavonoides, componentes muy saludables para el organismo. Un estudio titulado ‘ Flavonoid intake and coronary mortality in Finland: a cohort study’ , concluyó que las personas con una ingesta muy baja de flavonoides tienen mayores riesgos de enfermedad coronaria.

En otro análisis ‘Apple Consumption helps to prevent cardiovascular diseases and cancer: apidemiology and mode of action’, se afirma que la actividad antioxidante de la manzana se debe principalmente a su contenido en fenoles y flavonoides.