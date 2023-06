Consumir esta fruta una hora antes de ir a dormir puede ayudarle a conciliar el sueño

National Institutes of Health (NIH) asegura que dormir es indispensable para el cuerpo porque hace parte de su bienestar. De acuerdo con el doctor Merrill Mitler, “mantiene todos los aspectos del cuerpo de una forma u otra: el equilibrio energético y molecular, así como también la función intelectual, el estado de alerta y el humor”.

No obstante, no a todas las personas se les facilita dormir las 7 y/u 8 horas recomendadas, ya sea porque se despiertan a medianoche, no concilian el sueño, y otro sin número de factores que les impide descansar, que ciertamente puede ser normal cuando es ocasional, pero cuando es permanente puede ser perjudicial para la salud.

“La pérdida de sueño daña los niveles superiores de razonamiento, resolución de problemas y atención a los detalles”, añade el experto. Por consiguiente, los resultados de un mal sueño pueden evidenciar improductividad en el trabajo, cambios de humor, entre otras variables.

Los NIH añaden en una publicación oficial que: “La investigación demuestra que la falta de sueño aumenta el riesgo de padecer obesidad, enfermedades del corazón e infecciones. Durante la noche, la frecuencia cardíaca, la frecuencia de respiración y la presión arterial suben y bajan, un proceso que puede ser importante para la salud cardiovascular”.

No poder dormir causa ansiedad, según los NIH. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Por esto, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus) da a conocer algunos consejos que pueden ser útiles para conciliar el sueño, como por ejemplo:

Mantener un mismo horario: lo que quiere decir que dormir a la misma hora todos los días puede ayudar al cerebro a “entrenarse”.

Procurar una habitación fresca: según MeldinePlus, es importante intentar mantener una habitación con un ambiente adecuado porque si hace mucho frío lo despertará o al contrario.

Restringir el ruido: línea seguida a lo anterior, es importante que el espacio donde se duerma no tenga ruidos, y si los tiene que sean blancos.

Evitar luces: tampoco favorece el sueño las luces que emiten los televisores o incluso las que provienen de la calle, por lo que es importante procurar cubrir lo mejor que se pueda la habitación.

Los dispositivos electrónicos, previo a dormir, pueden detonar insomnio. - Foto: Getty Images / yanyong

Y aunque mantener una dieta ligera en las noches es importante para poder dormir de una manera adecuada, de acuerdo con Sleep Foundation algunas frutas como el kiwi pueden ser ideales para poder dormir.

La fruta que ayuda a conciliar el sueño

El artículo científico “Efecto del consumo de kiwi en la calidad del sueño en adultos con problemas de sueño”, liderado por Hsiao-Han Lin junto con otros autores, y publicada su síntesis por el National Library of Medicine concluyó que el consumo de dos kiwis antes de dormir puede ayudar a conciliar el sueño o colaborar en el tratamiento de pacientes con trastornos del sueño porque es una fruta que tiene antioxidantes y estimula la liberación de serotonina.

Esta fruta contiene vitamina C. - Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con su explicación, los participantes de esta investigación fueron 22 mujeres y 2 hombres entre los 20 y 55 años de edad que consumieron dos kiwis una hora antes de dormir por cuatro semanas, determinando que este alimento colabora con el sueño gracias a sus compuestos, teniendo en cuenta que los pacientes analizados tenían trastornos del sueño autoinformados.

Incluso Sleep Foundation también menciona que el consumo de piña, naranja y plátano puede colaborar con la estimulación en la producción de melatonina “dos horas más tarde”.

La Clínica Mayo explica que la melatonina es una hormona importante para el sueño, “que aumenta cuando está oscuro y disminuye cuando hay luz. La producción de melatonina disminuye con la edad”, por lo que los adultos mayores tienen complicaciones para poder dormir.