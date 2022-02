¿Cuál es el mejor ejercicio de cardio para quemar grasa?

Cuando se habla de quemar grasa se refiere específicamente a la oxidación de grasa que es liberada y se transforma en energía. Cuando esta se reduce por realizar alguna actividad física es posible que se baje de peso. Además, hay que resaltar que la grasa del cuerpo no se elimina de forma localizada sino general, de acuerdo con la revista española ¡Hola!

Asimismo, Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, reveló que la base para lograr bajar de peso sigue siendo una dieta saludable y baja en calorías, combinada con un aumento en la actividad física.

No obstante, la actividad física no solo sirve para bajar de peso sino también es beneficiosa para la salud, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), pues la actividad física regular puede mejorar el estado muscular y cardiorrespiratorio, la salud ósea y funcional, reducir el riesgo de hipertensión, cardiopatías coronarias, accidentes cerebrovasculares, diabetes, varios tipos de cáncer (entre ellos el cáncer de mama y el de colon), la depresión, reducir el riesgo de caídas, así como de fracturas de cadera o vertebrales.

Pero cuando se habla de perder grasa, la entrenadora Iulia Danilova reveló en su portal web que los mejores ejercicios son:

Caminar: de acuerdo con Mayo Clinic, la caminata habitual se convierta en un ejercicio que mejore el estado físico, se debe adoptar una buena postura y movimientos decididos y la postura debe ser:

La cabeza en alto. Mirar hacia adelante, no hacia abajo.

El cuello, la espalda y los hombros deben estar relajados, y no levantados y tensionados.

Se deben balancear los brazos libremente, con una ligera flexión de los codos.

Apretar ligeramente los músculos del estómago, con la espalda recta, no arqueada hacia delante o hacia atrás.

Caminar de manera fluida, apoyando el talón y luego los dedos.

Correr: el Grupo Sanitas de España reveló que un estudio publicado en la revista Journal of the American College of Cardiology demuestra que las personas que optan por correr para la práctica habitual de ejercicio físico tienen un 30 % menos de probabilidades de morir que los que no hacen ningún tipo de ejercicio y un 45 % menos de hacerlo a causa de una enfermedad o accidente cardiovascular.

Escaladora: “Es un gran entrenamiento para fortalecer la parte inferior de tu cuerpo, incluyendo los isquiotibiales, glúteos y cuádriceps”, de acuerdo con la entrenadora.

Saltar cuerda: esta la mejor rutina de ejercicio para perder 500 calorías en 20 minutos. Además, no solo se perderán calorías, sino también se fortalecerán el abdomen, las piernas, los glúteos y los brazos.

Ciclismo: Este método tiene grandes beneficios para la salud física y mental, ya que fortalece el corazón, los músculos y reduce el estrés generando tranquilidad en las personas, porque con el ejercicio se liberan endorfinas y se crea la sensación de felicidad y satisfacción.

Natación: La natación se considera como uno de los ejercicios más completos gracias a que involucra grandes grupos musculares. De hecho, durante su práctica se ponen en marcha hasta dos tercios de los músculos del cuerpo.

HIIT (entrenamiento a intervalos de alta intensidad): Este entrenamiento “incorpora un trabajo aeróbico con un componente de alta intensidad que proporciona la máxima quema de grasa”, según la especialista.

Por su parte, algunos consejos para empezar a perder peso, de acuerdo con Mayo Clinic son:

Comer al menos cuatro porciones de vegetales y tres porciones de frutas diariamente.

Reemplazar los granos refinados por cereales integrales.