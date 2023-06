¿Cuál es la mejor hora para hacer ejercicio? expertos esclarecen esta duda

Para mantener un estado de salud apto, uno de los aspectos más cruciales es conservar una rutina de ejercicio. Junto con la alimentación balanceada y con alta cantidad de nutrientes, el esfuerzo físico es vital para el cuerpo. Es por eso que los expertos revelaron si es mejor ejercitarse en el día o noche.

El informe New UCI-led study defines when is the best time to exercise to get the most rejuvenating results, realizado por investigadores de la Universidad de California, dieron claridad ante esta cuestión. Paolo Sassone - Corsi, director del Centro de Epigenética y Metabolismo de la Facultad de Medicina de la Universidad de California y líder de la investigación señaló que la hora correcta de hacer ejercicio es alrededor de la media mañana, debido a que el cuerpo recibe más oxígeno en las células y se presenta un mayor efecto rejuvenecedor.

La razón principal es que el ejercicio temprano estimula el metabolismo, por lo que le proporciona mayor energía al organismo para afrontar sus actividades rutinarias. Del mismo modo, ocurre un impacto mayor en el uso de carbohidratos y aminoácidos que lleva a cabo la persona.

El estudio de California afirma que el ejercicio por las mañanas genera un hábito. - Foto: Getty Images

“Investigaciones previas de nuestro laboratorio sugerían que al menos un 50% de nuestro metabolismo es circadiano, y que el 50% de los metabolitos que dan vueltas por nuestro cuerpo varían su volumen según la hora del día, por lo que era lógico sospechar que esto afectaría al ejercicio”, añade el científico californiano.

El inicio del día ayuda a establecer una rutina, porque entrenar a primera hora implica obedecer a una actividad, a tal punto de transformarla en rutinaria. Igualmente, el informe señala que mejora el ciclo del sueño al favorecer el ritmo cardiaco. El cuerpo estará más atento en el día, por lo que las horas de descanso serán recompensadas.

Entrenar por las mañanas permite tener más energía para afrontar el día. - Foto: Getty Images

Entrenar en ayunas quema más grasa que hacerlo después de una comida, porque el cuerpo utiliza las reservas de grasa para hacer el ejercicio. Por lo tanto, es una buena opción para bajar de peso. Hacer ejercicio temprano también proporciona más energía y con mejor concentración. Finalmente, otro beneficio es que se mejora el estado de ánimo, ocasionado por la segregación de endorfinas y otras hormonas responsables de esto.

No obstante, este no es el único momento en el que se puede hacer ejercicio. Si un día se omite este horario, el cuerpo no se verá afectado. Por lo tanto, la investigación What’s the Best Time of Day to Exercise, Morning or Evening? del Instituto de Ciencia Weizmann de Israel señala que otro tiempo apto es al atardecer y cerca a la noche. Para ese momento, la temperatura corporal es más elevada, por lo que el consumo de oxígeno requerido es menor y el organismo tiene más fuerza, lo que es igual a tener mayor consumo de calorías durante la actividad.

El estudio de Israel por el contrario recomienda hacer ejercicio en el atardecer.

Igualmente, el estudio señala que las personas que hacen ejercicio en la tarde tardan un 20% más de tiempo para llegar al punto de agotamiento, por lo que habrá mayor resistencia. El efecto será que la fuerza muscular y flexibilidad serán mejores.

Como este periodo implica ser la culminación de la jornada diaria, el cuerpo ya se encuentra activo, por lo que el calentamiento puede ser menor y se le sacará mayor provecho a los ejercicios. En el caso de los hombres, está comprobado que se genera mayor testosterona en los entrenamientos vespertinos. Hacer ejercicio por la noche ayuda a librarse de las preocupaciones de la jornada. Las endorfinas que se producen con el deporte harán que lleguemos a la cama mucho más relajados.