¿Cuál es la vitamina que ayuda a regular el azúcar y combatir la diabetes?

La diabetes es una enfermedad crónica que puede causar grave complicaciones de salud como ceguera, amputación de miembros, insuficiencia renal, etc. En el 2019 fue la novena causa de muertes en el mundo, provocando 1,5 millones defunciones.

Esta afección consiste en que el cuerpo no puede regular la cantidad de azúcar que hay en el torrente sanguíneo. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades explican lo que sucede en el organismo al tener esta enfermedad. “Con diabetes, su cuerpo no produce una cantidad suficiente de insulina o no puede usar adecuadamente la insulina que produce. Cuando no hay suficiente insulina o las células dejan de responder a la insulina, queda demasiada azúcar en el torrente sanguíneo y, con el tiempo, esto puede causar problemas de salud graves, como enfermedad del corazón, pérdida de la visión y enfermedad de los riñones”.

La diabetes no suele presentar síntomas, por eso es importante realizar exámenes médicos periódicamente. En caso de recibir diagnóstico de diabetes se deben seguir las recomendaciones del doctor y hacer cambios en el estilo de vida.

Existen tres tipos de diabetes. La tipo 1, que se caracteriza por ser la menos común, se puede presentar en cualquier edad (niños, jóvenes y adultos) y sucede cuando hay producción deficiente de insulina o la hay en cantidades mínimas. La de tipo 2, es la más común y sus síntomas son silenciosos, por lo que algunas personas no saben que padecen la enfermedad y aumenta el riesgo de complicaciones en su estado de salud. Y por último, la diabetes gestacional que, como su nombre lo indica, sucede durante el embarazo y aumenta las complicaciones durante el parto; además de que incrementa el riesgo de que la madre y el hijo presenten diabetes de tipo 2 en el futuro.

Vitamina D y la diabetes

La vitamina D es nutriente importante para la salud de las personas, especialmente para la salud ósea. Esta ayuda a que el cuerpo pueda absorber el calcio, el cual es fundamental para tener huesos sanos.

De acuerdo con Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la vitamina D puede obtenerse de varias formas. “A través de su piel, su dieta y suplementos. Su cuerpo produce vitamina D naturalmente después de exponerse a la luz del sol. Pero demasiada exposición al sol puede ocasionar envejecimiento de la piel y cáncer de piel, por lo que muchas personas buscan obtener su vitamina D de otras fuentes”.

Es importante obtener este nutriente para evitar afectaciones en la salud. En los niños, el déficit de la vitamina D puede causar raquitismo, una enfermedad en la que los huesos se debilitan y se deforman, causando dolor.

“La deficiencia prolongada de vitamina D y calcio hace que los huesos se vuelvan frágiles y se fracturen con más facilidad. Esta enfermedad se denomina osteoporosis. Millones de hombres y mujeres de edad avanzada tienen esta enfermedad o están expuestos al riesgo de padecerla. Los músculos también son importantes para la salud de los huesos porque ayudan a mantener el equilibrio y a evitar caídas. La deficiencia de vitamina D puede ocasionar debilidad y dolores en los músculos”, detallan los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés).

La Fundación Española del corazón destaca un estudio realizado en Alemania, el cual concluyó que las personas que tienen un reservas de vitamina D en su organismo tienen un riesgo menor de padecer diabetes tipo 2. Esto podría deberse al efecto antiinflamatorio de este nutriente.

Por su parte, los expertos de Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, señalan que los expertos continúan investigando el posible vínculo entre la vitamina D y varias afecciones como la diabetes, cáncer, entre otras.