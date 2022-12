¿Cuáles enfermedades cura el agua de coco en ayunas?

El coco es una de las frutas más conocidas en todo el mundo, por su imagen ligada al ambiente tropical y por supuesto a las palmeras, que es de donde nace. Este, a pesar de tener un color oscuro por fuera, por dentro, es completamente blanco, y en su estado inmaduro contiene la famosa agua de coco, que es de un sabor dulce.

Pero más allá de su utilidad dentro de la concina para la preparación de dulces y demás postres, el coco contiene propiedades que llegan incluso a ser medicinales y ricas en diferentes propiedades que contribuyen a la salud y mantenimiento del cuerpo humano.

De hecho, algunos estudios han podido demostrar que el agua que contiene el coco es rica en diferentes beneficios para la salud, como se mencionaba anteriormente, llegando incluso a aportar en el proceso de adelgazamiento, por lo que muchas personas la usan dentro de sus dietas, gracias a la gran cantidad de minerales y bajo contenido en grasas que aporta, siendo aún más efectiva cando se ingiere en ayunas.

Dentro de sus bondades se encuentran propiedades hidratantes, antidiabéticas, diuréticas y adelgazantes debido a su composición nutricional que se basa en:

Agua

Este líquido está precisamente confirmado en más del 90% por agua, lo cual la convierte en una de las principales aliadas de la hidratación para el cuerpo humano.

Fibra

Es importante destacar que el agua de coco contiene 2 gramos de este nutriente por cada vaso, lo cual la hace una clave fundamental en la contribución a los procesos digestivos que necesitan de este para funcionar correctamente, además de que aporta a la sensación de satisfacción al terminar de comer.

Vitaminas

Dentro de las propiedades no podía faltar su gran riqueza en vitaminas del grupo B (B1, B2, B3, B5, B6, B9 y B12). Además, también contiene un poco de vitamina C, que le agrega un plus.

Minerales

Como se mencionaba anteriormente, su consumo es una mina de minerales y oligoelementos, entre los cuales se encuentran el potasio, fósforo, selenio y cromo, que le dan sus capacidades diuréticas y por supuesto beneficiosas al momento de generar orina.

En ese sentido, gracias a su composición anteriormente mencionada, también es capaz de ayudar en la lucha contra algunas condiciones que pueden ocasionar enfermedades relacionadas con la retención de líquidos, problemas digestivos, envejecimiento prematuro y los bajos niveles de orina.

Alzhéimer y aceite de coco

La Clínica Mayo dice que el alzhéimer es un trastorno progresivo, causado por demencia que afecta la calidad de vida de una persona.

Los adultos mayores suelen padecerlo, y los principales signos que se observan son el olvido de fechas o nombres de cercanos. Sin embargo, si eventualmente sucede, no significa que se padezca esta enfermedad neurológica.

Por su parte, la National Institute on Aging asegura que el alzhéimer “es una de las causas principales de muerte en los Estados Unidos”. Cabe destacar que aún no se conoce su cura, sin embargo, es indispensable estar bajo tratamiento médico y seguir cada una de las indicaciones para impedir que la enfermedad avance.

La relación que tiene el aceite de coco con esta afección es que sus ácidos son absorbidos y cumplen con una metabolización, que al llegar al hígado se transforman en “cuerpos cetónicos”, que son compuestos químicos que influyen en la función cognitiva del cerebro, precisa Tua Saúde.