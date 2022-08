¿Cuáles son las mejores fórmulas para conciliar el sueño?

El descanso es de vital importancia para las personas, ya que dormir le da al cuerpo y al cerebro tiempo para recuperarse del estrés del día, de acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

“El dormir mantiene todos los aspectos del cuerpo de una forma u otra: el equilibrio energético y molecular, así como también la función intelectual, el estado de alerta y el humor”, explica el Dr. Merrill Mitler, experto en sueño y neurocientífico de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés).

No obstante, muchas personas tienen muchos problemas para conciliar el sueño y algunos problemas del sueño son:

El insomnio sucede cuando una persona tiene problemas para quedarse dormido o dormir toda la noche. Es el trastorno del sueño más común y puede durar una noche, un par de semanas o meses antes de desaparecer.

La apnea del sueño es una afección en la cual la respiración se detiene durante la noche. Incluso si no despierta por completo a la persona, la apnea del sueño puede interrumpir el sueño profundo.

El síndrome de las piernas inquietas puede mantener a la persona despierta con ganas de mover las piernas en cualquier momento de descanso. A menudo el síndrome de las piernas inquietas puede venir acompañado de sensaciones incómodas como ardor, hormigueo, comezón o una sensación de que algo avanza lentamente por las piernas.

Por ello, el portal portugués de salud, nutrición y bienestar Tua Saúde reveló algunos remedios caseros para dormir y el primero es la infusión de valeriana, ya que esta planta se caracteriza por tener propiedades “ansiolíticas y sedantes que ayudan a dormir más fácilmente”.

La otra recomendación es el té de lúpulo, pues “tiene un efecto positivo para lograr dormir”, según el portal.

La tercera sugerencia es el toronjil, ya que, de acuerdo con Tua Saúde “tiene la capacidad de impedir la destrucción del GABA, un tipo de neurotransmisor que actúa como sedante del sistema nervioso y facilita el sueño”.

Finalmente, indicó que para poder conciliar el sueño, es bueno consumir una infusiones de pasiflora, ya que sus extractos prolongan el tiempo del sueño.

Por su parte, Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, reveló otras recomendaciones para poder dormir mejor, como, por ejemplo:

1. Seguir un horario de sueño: Dedicar no más de ocho horas a dormir, pues la cantidad de sueño recomendada para un adulto sano es de siete horas, como mínimo y la mayoría de las personas no necesitan dormir más de ocho horas para descansar bien. Además, es importante acostarse y levantarse a la misma hora todos los días, incluidos los fines de semana.

2. Prestar atención a lo que se come y bebe: No hay que ir a la cama con hambre ni demasiado lleno. En particular, es importante evita las comidas pesadas o abundantes un par de horas antes de acostarse, ya que el malestar puede que mantenga a la persona despierta.

3. Crear un ambiente de descanso: Hay que mantener la habitación fresca, oscura y silenciosa.

4. Limitar las siestas diurnas: Las siestas largas durante el día pueden interferir con el sueño nocturno, pero si es imposible evitarlas hay que intentar que no duren más de 30 minutos y no tomar una siesta después de las 3:00 p. m.

5. Realizar actividad física como parte de la rutina diaria: La actividad física regular puede promover un sueño mejor. Sin embargo, hay que evitar hacer actividad demasiado cerca de la hora de acostarse.

De todos modos, esta información de ninguna manera sustituye la asesoría médica, por ello, lo primero que hay que hacer es consultar a un experto de la salud para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona.