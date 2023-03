¿Cuáles son los efectos en el cuerpo de comer limón son sal?

Hay múltiples combinaciones típicas de alimentos y aderezos que son muy populares en la gastronomía colombiana y en otros países del mundo. Sin embargo, las personas casi nunca se detienen a pensar cuáles son los efectos que estas recetas tienen en la salud. Ese es el caso del limón y la sal, que normalmente son utilizados junto a múltiples comidas.

Algunas personas, además, usan estos dos ingredientes para implementarlos en remedios caseros con miras a bajar de peso o a mejorar la digestión.

No obstante, múltiples expertos han puesto en duda las capacidades que tiene una fruta como el limón para mejorar los procesos digestivos del organismo.

Para empezar, es cierto que el limón es un alimento rico en vitamina C, que a su vez es un gran antioxidante. Un solo limón podría ser suficiente para cumplir con una quinta parte de las necesidades diarias de esta vitamina.

Es bajo en calorías y azúcares, por lo cual si se consume a modo de jugo, puede ser de ayuda para no aumentar de peso. No obstante, no se trata de una fruta con muchos nutrientes y la evidencia científica sobre su capacidad para contrarrestar enfermedades y condiciones de salud es muy limitada.

De hecho, se le han atribuido varias propiedades que en realidad son un mito. “El agua con limón templada produce la erosión del esmalte dental y no posee las propiedades mágicas que se le atribuyen”, le dijo la nutricionista Ángela Quintas al diario El Español. La experta, de hecho, sostuvo que se trata de un alimento muy ácido y puede desgastar los dientes si se consume con excesiva frecuencia.

En ocasiones se les atribuyen propiedades a los limones que en realidad no tienen. - Foto: Getty Images

“Si queréis consumir agua templada con limón a primera hora de la mañana, lo mejor es que lo hagáis con una pajita (pitillo) para que no toque el esmalte dental. Si lo hacéis, que sea porque os gusta su sabor y no por sus supuestas propiedades detoxificantes. Desengañaos, el agua con limón no las tiene. No existe ninguna evidencia científica de ello y nosotros ya tenemos órganos, como nuestros riñones, hígado y pulmones, que se encargan de detoxificar nuestro cuerpo”, concluyó la experta.

La OMS pidió tener mucho cuidado con la sal

En el caso de la sal, mientras tanto, los expertos y las autoridades sanitarias advierten que es clave tener mucha mesura. Aunque el sodio que contiene es fundamental para el cuerpo, consumirlo en exceso suele ser nocivo.

Justo este jueves 9 de marzo de 2023, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un informe en el cual muestra su preocupación por las altas cantidades de sodio que consumen las personas.

La sal puede ser nociva para la salud si no se consume con responsabilidad. - Foto: Getty images / BSIP/UIG

La principal fuente de sodio en la mayoría de la gente es la sal de mesa. Según los cálculos de la OMS, la población mundial consume alrededor de 10,8 gramos de sal diarios, más del doble de la recomendación de ese ente multilateral, que advierte que lo más sano es consumir 5 gramos al día.

“Hay medidas comprobadas que los gobiernos pueden implementar e innovaciones importantes, como las sales bajas en sodio. El mundo necesita acción, y ahora, o muchas más personas experimentarán ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares incapacitantes o mortales, pero prevenibles”, dijo Tom Frieden, presidente y director ejecutivo de Resolve to Save Lives, una fundación dedicada a visibilizar las enfermedades cardiovasculares, citado en un comunicado de prensa de la OMS.

El ente multilateral manifestó preocupación porque el mundo se está quedado en la meta de reducir en un 30 % el consumo de sodio para 2025. De hecho, señaló que muy pocos países están comprometidos con políticas públicas que reduzcan la cantidad de sodio en las dietas de sus ciudadanos.

El consumo de sal está relacionado con la hipertensión. - Foto: Getty Images

“El informe muestra que solo el 5 % de los Estados miembros de la OMS están protegidos por políticas obligatorias e integrales de reducción de sodio y el 73 % de los Estados miembros de la OMS carecen de la implementación completa de dichas políticas”, informó el ente multilateral.