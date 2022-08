¿Cuántas veces es bueno comer al día para bajar de peso?

No solo importan los alimentos que hagan parte de la dieta, sino también los horarios en que se consumen.

Mantener un peso saludable es una de las principales recomendaciones de los médicos para conservar el bienestar del organismo. En este objetivo, la alimentación juega un rol determinante, ya que a partir de ella se obtienen los nutrientes que necesita el cuerpo para funcionar correctamente.

Una dieta balanceada es la que incluye ingredientes de los diferentes grupos de alimentos, de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, Medline Plus. En el menú diario no pueden faltar las verduras, las frutas, los lácteos, las fuentes de proteínas y granos.

Estos alimentos aportan macro y micronutrientes esenciales para la producción de energía y los procesos internos que ocurren en el interior del cuerpo. No obstante, cuando se trata de bajar de peso, no solo importan los ingredientes que conformen el plato, sino también la cantidad y el horario en el que se ingieren las comidas.

De acuerdo con el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales, lo primero en lo que hay que fijarse es en las porciones de las comidas, es decir, “la cantidad de alimentos que come en un momento dado, ya sea en un restaurante, de un paquete o en su casa”, explica la entidad.

Este ejercicio es idóneo para conocer la cantidad de calorías que se ingiere en cada comida y así determinar si es más de la que requiere el cuerpo, puesto que es un factor que puede influir en el aumento de peso.

La cantidad recomendada de calorías al día debe ser determinada por los especialistas según la condición particular de cada persona y los hábitos que forman parte de su estilo de vida. La regla general es consumir la cantidad de alimentos necesaria para propiciar una sensación de saciedad, sin llegar al extremo de la llenura.

¿Influye las veces al día en que se come?

Además de escoger debidamente los ingredientes que conforman la alimentación, los expertos indican que también es fundamental establecer un horario para las comidas, detallando los momentos del día en que se consumen las comidas principales: desayuno, almuerzo y comida, así como las meriendas de ser necesario entre comidas.

La recomendación de comer cinco veces al día se ha popularizado por sus efectos para mantener un peso saludable, siempre que las cantidades de los alimentos sea moderada y estos sean nutritivos, puesto que a este hábito se le relaciona con la sensación de saciedad, evitando los antojos de comer durante el día.

No obstante, se ha encontrado que este efecto puede no estar estrictamente relacionado con el tiempo. “Comer 2 o 3 veces al día podría suponer la misma pérdida de peso que hacerlo 6 veces o más, porque lo que determina la pérdida de peso es la cantidad total de calorías que se ingieren a lo largo del día, sin importar si estas calorías se reparten en una o en diez comidas”, refiere Julia Ocón, miembro de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, consultada por el portal de salud Cuídate Plus, comentando los resultados que se han conseguido en otros estudios.

La recomendación de comer cinco veces al día se ha popularizado por sus efectos para mantener un peso saludable, siempre que las cantidades de los alimentos sea moderada y estos sean nutritivos. - Foto: Getty Images

Igual de importante para mantener el peso dentro de un rango saludable es la actividad física. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, las personas en la etapa adulta requieren por lo menos media hora de actividad física cada día, es decir, por lo menos 150 minutos semanales.

Combinado con otras prácticas beneficiosas para la salud, el ejercicio puede ayudar a tener un peso adecuado. De ninguna manera, este artículo sustituye una recomendación médica profesional, por lo que se sugiere consultar con los especialistas para establecer un plan para adelgazar.