¿Cuánto debe durar una siesta? Expertos revelan el tiempo indicado para el reposo

Por lo general, las personas destinan la franja nocturna para dormir, pues durante el día realizan sus actividades cotidianas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), una persona adulta necesita entre siete y ocho horas de sueño, sin embargo, hay casos en que este periodo no logra concretarse.

Dormir es de vital importancia. De hecho, los profesionales de la salud advierten que no descansar lo suficiente puede desencadenar irritabilidad, problemas para relacionarse (especialmente para niños y adolescentes), depresión y ansiedad.

Las siestas

Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica médica, sostiene que quienes sufren falta de sueño o buscan formas de relajarse pueden tomar una siesta. No obstante, advierte que “dormir en un mal momento del día o demasiado tiempo podría ser contraproducente”.

Pero tomar siestas no es una práctica universal. Mayo Clinic puntualiza que algunas personas, simplemente, no pueden dormir durante el día o tienen problemas para dormir en lugares que no sean sus propias camas.