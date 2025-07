Una siesta de 20 minutos puede hacer maravillas por su cuerpo y mente

De acuerdo a los científicos, dormir una siesta de al menos 20 minutos puede significar más que un simple descanso. . Así lo afirma el reconocido neurocientífico Matthew Walker, autor del libro Why We Sleep , quien sostiene que estas pequeñas pausas durante el día pueden ofrecer beneficios tanto para el cuerpo como para la mente.

Este reconocido científico participó en el pódcast The Diary of a CEO, donde Walker explicó que “las siestas pueden proporcionar beneficios realmente notables”, desmontando las versiones que señalan que este tipo de siestas no sirven para nada.