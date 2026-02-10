Salud

Inemuri: la “siesta japonesa” en público que mejora la memoria y combate el envejecimiento

Aunque la ciencia confirma que las siestas cortas pueden mejorar la atención y la salud cerebral, el inemuri refleja sobre todo una cultura laboral extrema donde el cansancio se normaliza como símbolo de compromiso.

Redacción Salud
10 de febrero de 2026, 7:02 p. m.
Un trabajador japonés duerme brevemente en el transporte público, una práctica conocida como inemuri, socialmente aceptada en Japón como señal de dedicación laboral, aunque vinculada al cansancio crónico.
Un trabajador japonés duerme brevemente en el transporte público, una práctica conocida como inemuri, socialmente aceptada en Japón como señal de dedicación laboral, aunque vinculada al cansancio crónico. Foto: Getty Images

La práctica japonesa de dormir brevemente en público gana popularidad en Occidente, pero su significado cultural y sus efectos reales sobre la memoria y el envejecimiento son más complejos de lo que parece.

Investigación explora qué sucede cuando las personas enfrentan obstáculos en sus objetivos: estas son sus conclusiones

Entre tradición social y mito de productividad

En el vagón abarrotado del metro de Tokio o en una oficina iluminada por luces fluorescentes, la escena se repite: un trabajador inclina la cabeza, cierra los ojos unos minutos y vuelve a la actividad como si nada hubiera ocurrido.

En Japón, esta práctica tiene nombre propio: inemuri, una palabra que describe el acto de dormir brevemente sin abandonar el espacio social o laboral.

Para muchos occidentales, la escena resulta chocante; para los japoneses, puede ser una señal de dedicación extrema y compromiso profesional.

El concepto de inemuri, literalmente “dormir mientras se está presente”, no es una siesta programada ni una estrategia de bienestar diseñada conscientemente.

Se trata de microsueños espontáneos, socialmente tolerados en un país donde las largas jornadas laborales y la presión social han convertido el cansancio en una constante cotidiana, como se registra en un artículo de The Guardian.

La ciencia del sueño ha demostrado que las siestas breves pueden aportar beneficios cognitivos.

Una revisión sistemática publicada en International Journal of Environmental Research and Public Health concluyó que dormir durante el día mejora el rendimiento cognitivo, especialmente la alerta, el tiempo de reacción y diferentes tipos de memoria, incluidos la memoria declarativa y procedimental.

Asimismo, otras investigaciones han mostrado que las siestas cortas pueden mejorar el estado de ánimo, reducir la fatiga y potenciar la creatividad.

En algunos contextos, quedarse dormido en público puede interpretarse incluso como evidencia de haber trabajado hasta el límite del agotamiento.

La ciencia del sueño

En los últimos años, la práctica ha sido objeto de interés mediático y científico.

La cultura popular ha presentado el inemuri como una fórmula casi mágica para mejorar la memoria, aumentar la productividad y retrasar el envejecimiento cerebral. Sin embargo, la realidad es más compleja y matizada.

¿Puede una siesta retrasar el envejecimiento cerebral?

El vínculo entre siesta y envejecimiento cerebral ha generado especial interés mediático.

Investigaciones recientes sugieren que las siestas regulares podrían asociarse con un mayor volumen cerebral total, un indicador relacionado con la salud cognitiva y el deterioro neurodegenerativo.

La siesta podría contribuir a preservar la salud cerebral, pero no constituye una “cura” contra el envejecimiento ni sustituye factores fundamentales como el sueño nocturno, la actividad física y la dieta.

