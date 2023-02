Cuatro señales para detectar si su pareja lo está manipulando

La Real Academia Española (RAE) describe el amor como un “sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser”. Por esto, para mantener una relación de pareja se necesita de amor, respeto y confianza, valores que a partir de la intencionalidad del caso mantienen el vínculo fortalecido.

Sin embargo, Vida Lúcida describe las cuatro señales que podrían evidenciar que la relación es manipulada por uno de sus integrantes:

1. Culpabilidad

Es entonces que el sitio web de salud asegura que una persona está manipulando a otra cuando no acepta sus errores y le echa la culpa de todo, incluso de lo que hace. Menciona que puede utilizar frases que hace dudar al otro.

De ahí, el portal insta a tener cuidado e identificar el comportamiento y los comentarios capciosos dentro de la relación.

2. Chantaje

De la anterior señal se desencadena esta, que es el chantaje que otra persona ejerce sobre otra asegurando para sí, una dependencia. Cabe mencionar que, la RAE describe este comportamiento como “presión sobre alguien”.

Las frases más utilizadas son “No puedo vivir sin ti”, “Me muero por ti”, “Si me dejas no sé qué será de mí”, es entonces que el portal asegura que cada una de esas expresiones que parecen inocentes realmente tienen otra intención.

La autoconmiseracion es una de las señales de una persona manipuladora. - Foto: Getty Images/iStockphoto

3. Víctimas

La persona que manipula suele hacerse la víctima, lo que quiere decir que su comportamiento y sus manifestaciones son de autoconmiseración, rodeada de tristezas y decepciones, por lo que el pesar prevalece y es posible que la pareja tenga un sentimiento por ella que crea que le indique que debe permanecer a su lado.

4. No se hace responsable de sus actos

Toda relación necesita de una buena comunicación, por esto, Vida Lúcida explica que cuando una persona evade conversaciones de cualquier tipo, más exactamente las difíciles sin hacerse responsable de lo dicho y hecho, normalmente esto es un síntoma de que es una persona que está manipulando a otra.

Asegura que se debe prender las alarmas sobre la relación que se está manteniendo con otro, y si es posible, salir de ella.

La manipulación daña una relación. - Foto: Getty Images

No obstante, Business Insider puntualiza que la manipulación se da también en ámbitos laborales en donde se evidencia el abuso y el control; por esto, asegura que las personas manipuladoras suelen también expresar enfado “más allá de lo normal”

Es entonces que el sitio precisa que una persona narcisista suele tener estos niveles de manipulación en los cuales cuando está enfadado o molesto lo expresa con gritos sin tener compasión o afecto por la persona por la que alguna vez sintió amor.

Además, comenta que estas personas suelen inventar cosas, haciéndole creer al otro que sí sucedieron, por lo que la víctima duda de lo es que real o no, afectando su calidad de vida, porque la persona manipuladora tiene la capacidad de impactar de manera negativa sus recursos, como el dinero. Incluso el portal asegura que el dominio es tal, que el otro puede estar viviendo con miedo por mucho tiempo.

Echarle la culpa al otro es una señal de manipulación. - Foto: Getty Images

Por otro lado, existen estudios dedicados a averiguar cuál es el secreto de las parejas que perduran. De acuerdo con un grupo de investigadores de The Open University en Inglaterra, que tuvo en cuento a más de 4.400 británicos y cuyos resultados fueron compartidos por el medio El Confidencial, hay unas claves desde la experiencia como por ejemplo:

Decir gracias y usar gestos positivos. “Decir “te quiero” aparecía como el mayor símbolo de la salud de una pareja, pues proporcionaba a los individuos una reafirmación de su amor” asegura el estudio, así como decir “gracias” también ocupaba un lugar importante en estos casos, porque permitía a cada uno darle el valor al otro.