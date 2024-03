Cuestión de vida o muerte: el drama de los pacientes afectados por la falta de medicamentos en Colombia

Esta situación obedece a tres razones principales: por un lado, existe una baja disponibilidad; por otro, hace por lo menos 30 días que no se distribuyen o los laboratorios llevan más de un mes sin comercializarlos. Algunos de esos medicamentos que presentan novedad –es decir, que están escasos o no disponibles– son xanax 0,75 mg, clozapina 25 mg, fluoxetina 20 mg, escitalopram 10 mg, quetiapina 25 mg y 100 mg y dulokem 30 mg.

Lo preocupante para millones de pacientes en el país es que no se trata de medicamentos especializados. Dentro de la lista está la albúmina, que se usa para recuperar el volumen sanguíneo; o el amoxicil, utilizado para tratar ciertas infecciones causadas por bacterias como neumonía, bronquitis e infecciones de los oídos, la nariz, la garganta, las vías urinarias y la piel.

Estos mismos pacientes epilépticos sufren también por la escasez de clobazam, indispensable para controlar convulsiones en adultos y niños mayores de dos años con síndrome de Lennox-Gastaut. También está en riesgo de no llegar más a las droguerías la inmunoglobulina humana, usada en pacientes con defensas bajas.

“Mi hijo puede morir”

Desde varias semanas, María Teresa, cada vez que asiste a la droguería Audifarma en la que le solían entregar estos fármacos, tropieza con la misma respuesta: o no los hay o lo único que pueden hacer por ella es ponerla en lista de espera. “Pero es que la salud de mi hijo no puede esperar: si antes convulsionaba cuatro o cinco veces a la semana, hoy puede convulsionar cuatro o cinco veces... en el día”.

“La insulina me sale cara”

A sus 64 años, Dalila Calle Cuervo ha aprendido a administrar la pobreza. Paciente diabética desde hace dos décadas, ha visto cómo de unos seis meses para acá no recibe la insulina que sin falta le entregaba la EPS Emsanar. Pero su médico la dejó en una sin salida: dejar de tomar insulina diaria podía producirle un coma diabético del que difícilmente regresaría.

Por eso, ya sabe que de los 15.000 o 20.000 pesos que le deja un día cuidando motos los fines de semana en el sector de Vallegrande, en el oriente de Cali, debe destinar al menos 30.000 pesos para comprar la insulina que una vecina que trabaja en el sector de la salud le ayuda a conseguir. Y ella la hace rendir. Toma “de la insulina azul y de la insulina morada. De la primera me tocan cuatro bolsas y de la otra, seis. Son 38 centímetros de cada dosis. Y me toca ser cuidadosa, juntar sin falta la plata y que la vecina me la deje baratica para tener insulina para todo el mes”, relata esta madre soltera.