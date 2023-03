Depresión: el 30 % de los universitarios la padece; así se puede tratar

La depresión es una enfermedad que, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida de interés en las actividades con las que normalmente se disfruta, así como por la incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas, durante al menos dos semanas.

La doctora Guadalupe Arilla, del grupo de salud mental Semergen, explica que, desde la pandemia, los casos de depresión en jóvenes han aumentado un 30 % (Immedico hospitalario) e invita tomar conciencia” de estas cifras, según explicó a Europa Press durante launa exposición en la Universidad Complutense de Madrid para dar visibilidad a esta enfermedad.

La doctora Arilla recuerda que es importante mostrar que “de esta enfermedad se sale porque mucha gente piensa que la depresión es algo crónico que no se cura y, por su puesto, se cura con todos los medios y gracias a la ayuda de profesionales”.

Un estudio dio a conocer que una de cada tres estudiantes de secundaria (30 %) consideró seriamente quitarse la vida en 2021 - Foto: Getty Images / Elva Etienne

En esto también coincide el director del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid y Catedrático de Psiquiatría en dicha institución, el doctor Celso Arango recuerda la importancia de “escuchar la voz de los pacientes en primera persona, ya que, en muchas ocasiones, “lo que dicen en las consultas no es lo mismo que pueden decir en su casa”.

“La vivencia de alguien con depresión es algo difícilmente imaginable si no lo has vivido y queremos mostrar que la depresión es algo temporal, que se puede salir y no es crónico”, agrega.

Sin embargo, hay una forma de ayudar a tratarla, y esto se remite a incluir en la alimentación, un ingrediente muy empleado en la dieta mediterránea, se trata del aceite de oliva. Este óleo trae grandes beneficios para la salud y ayuda a combatir el Alzhéimer y la depresión.

Asimismo, ayuda a prevenir enfermedades y el envejecimiento; además que se le han dado miles de usos, gracias a sus bondades para el cuerpo humano, pues ayuda con la digestión, y al tratamiento de diversas enfermedades.

Debido a que entre sus componentes está el ácido oleico, que tiene propiedades que ayudan a prevenir el cáncer y la enfermedad de Alzheimer y a reducir el colesterol. El ácido oleico representa entre el 70 % y el 80 % de la composición del aceite de oliva.

uno de cada cinco adolescentes (18 %) experimentó violencia sexual en 2021 según estudio. Esto causa depresión - Foto: Getty Images / Peter Dazeley

Este aceite contiene antioxidantes y nutrientes esenciales, como los ácidos grasos insaturados, cuya absorción en el organismo mejora cuando se toman con el estómago vacío.

El tratamiento de la depresión en España es uno de los grandes retos del sistema sanitario, ya que, según ha explicado el doctor Arango, “en España aproximadamente el 40 % de las personas con un trastorno depresivo no están siendo tratadas. Nos preocupa que haya personas que o se puedan beneficiar de algunos tratamientos”, asegura el doctor Arango.

¿Cómo ayudar a alguien que presenta síntomas de depresión o ansiedad? - Foto: Getty Images

En ese mismo hilo, hay una planta medicinal en especial que ayuda a tratar un trastorno como la depresión, la cual, de acuerdo con Medline Plus, “se puede describir como el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz, abatido o derrumbado. La mayoría de nosotros se siente de esta manera de vez en cuando durante períodos cortos. La depresión clínica es un trastorno del estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un período de algunas semanas o más”.

Pues bien, el elemento en cuestión es la hierba de San Juan (HSJ) y esto se debe a que “las flores de la hierba de San Juan (Hypericum perforatum) contienen sus ingredientes biológicamente activos, hipericina e hiperforina. La hierba de San Juan puede aumentar la serotonina del sistema nervioso central y, en dosis muy altas, actúa como un inhibidor de la monoaminooxidasa”, así lo explica el portal Manual MSD.

*Con información de Europa Press.