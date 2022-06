¿Depresión y ansiedad? Estos consejos de la medicina natural le podrán ayudar

Salir de la zona de confort es la mejor opción, por lo que es importante volver hacer las cosas que le gustan y disfrutar de lo sencillo. Además, es esencial cuidar el entorno en donde se encuentra y llevar mejores hábitos que le ayuden a incrementar la autoestima . Algo que le puede ayudar es hacer una lista de lo que le gusta y no hacer, y cada día intentar hacer una actividad y sacarle provecho a aquello que creía que no era bueno o no le gustaba.