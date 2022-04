Desafío The Box: Andrea Serna compartió grabación fuera de cámaras

La presentadora del reality concurso Desafío The Box, Andrea Serna, ha cobrado relevancia para los seguidores del programa, quienes la catalogan como “ícono de la televisión colombiana” en su actuar frente a la expulsión de un participante esta semana.

Ahora, la comunicadora emitió un mensaje en sus redes sociales sobre ese castigo y posteriormente compartió un momento que se grabó fuera de cámaras en uno de los puntos en los que se realizó la competencia.

“Cuando las cámaras se apagan”, publicó junto con el video que compartió junto a su hija, Emilia Barraza, a quien denominó como una “desafiante” que cumple un papel fundamental en el desarrollo del concurso en la presente temporada.

“El equipo de juegos en ‘The Box’ debe vivir muy agradecido por las pruebas de calidad que la desafiante más desafiante de todas le hace a las pistas”, aseguró.

Las razones de la expulsión de Ossa en el Desafío The Box

Este lunes 25 de abril hubo una polémica en el reality ‘Desafío The Box’, pues se presentó la sorpresiva salida de un participante de la competencia, después de que se determinara que incumplió las reglas.

Esta es la segunda vez en los 18 años de historia del programa que se expulsa a un participante por infringir las normas, y el anuncio se dio cuando iba a realizarse el ‘Desafío a Muerte’ de las mujeres.

Es por eso que la presentadora del concurso, Andrea Serna, dio a conocer que el participante antioqueño Andrés Ossa, quien hacía parte del equipo Beta, violó una de las reglas más importantes del concurso.

“Hoy es un día para recordar que el Desafío tiene reglas y las reglas se respetan. En una de las casas se violó una muy importante y básica. Existe un Desafío de Sentencia Hambre, el equipo que pierde no come y punto. Es la regla, no se negocia “, dijo la presentadora.

Y posteriormente expuso un video en el que se vio al antioqueño guardando una proteína que no habían ganado, a lo que aceptó su responsabilidad, y se le avisó que el castigo sería la expulsión de la competencia.

“Es una situación muy compleja el aguantar hambre y estar bajo presión. No tomé las decisiones adecuadas en el momento que debía hacerlo. Me dejé llevar, me dejé tentar”, afirmó, al tiempo que expresó sus disculpas a los compañeros y televidentes.

Esta expulsión generó opiniones divididas en redes sociales, pues hubo quienes lo defendieron, admitiendo que fue un “error humano”, mientras que otros apoyaron su salida de competencia.

“Fuera del moralismo de la escena y que Ossa le faltó el respeto al Desafío y a las normas”, “hay personas en ese desafío que sí merecen salir. Ossa tuvo un error, pero es un excelente ser humano”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.