Dietas que ayudan a mejorar la calidad de vida

Dieta vegetariana: se enfoca en la alimentación rica en verduras, incluyendo, frutas, verduras, guisantes y alubias secas, granos, semillas y nueces. No existe un único tipo de dieta vegetariana. Según el ‘Nuevo estudio de la salud de los adventistas’ de la Universidad Loma Linda, publicado en el Journal of the American Medical Association, esta dieta se asocia con 9,3 años más de vida en hombres y 6,1 en mujeres.