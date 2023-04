Dos infusiones naturales para tomar en la noche y quemar calorías al dormir

Los National Institutes of Health (NIH) mencionan que dormir es una actividad importante para el cuerpo porque “es fundamental para nuestro bienestar”.

A través del doctor Michael Twery, explican que durante el sueño se cumplen 4 a 5 ciclos, es decir que, “a medida que avanza la noche, la porción de ese ciclo que se encuentra en sueño desincronizado aumenta. Resulta que este patrón de ciclos y progresión es fundamental para la biología del sueño”.

Por esto, es de tal importancia contribuir en el buen sueño, modificando hábitos que lo puedan dañar y no dejen descansar de una manera óptima al cuerpo, como evitar el consumo de cigarrillo, el alcohol y todas aquellas bebidas que estén compuestas de cafeína, una sustancia que estimula sistema nervioso e influye en el insomnio.

Asimismo, los NIH señalan que es importante adaptar un ambiente propicio para dormir, es decir, evitar el uso de dispositivos como los celulares y retirar elementos que emitan luz: “Duerma en un ambiente oscuro, tranquilo y cómodo”, aconseja.

Sin embargo, también en la creencia popular se dice que el consumo de ciertas bebidas o infusiones son útiles para conciliar el sueño gracias a las propiedades que tienen sobre el cuerpo, inclusive podrían ayudar a perder peso, asegura GastrolabWeb.

Es importante antes de un cosnumo regular consultar con un profesional de la salud. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Cabe mencionar que la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus) señala que dormir no acelera el metabolismo, pero si no se descansa de manera efectiva, esto sí induciría a un aumento de peso. Lo mismo ocurre con los tés, que no aceleran el metabolismo, pero podrían influir en una pequeña pérdida de grasa.

Té de manzanilla

Un artículo publicado por Tua Saúde, menciona que la manzanilla es una hierba que sirve para tratar varias afecciones como la mala digestión, la gastritis, las úlceras gástricas, entre otras, ya que tiene propiedades antiinflamatorias y antiespasmódicas, con efectos relajantes gracias a la apigenina que contrarresta trastornos como la ansiedad o ayuda a combatir otros, como el insomnio.

Su capacidad antimicrobiana bloquea la propagación de la bacteria Helicobacter Pylori, que infecta el estómago causando úlceras, desarrollando altas probabilidades de gastritis.

El té de manzanilla colabora contrarrestando varios trastornos digestivos. - Foto: Getty Images

Es entonces que GastrolabWeb asegura que el consumo de esta bebida permite un buen descanso porque contrarresta los niveles de estrés y ansiedad, dándole descanso a los músculos.

Modo de preparación

Hervir una taza de agua Luego de que esté en ebullición Agregar las flores de la manzanilla Bajar del fuego y dejar reposar Consumir

Té de jengibre

De acuerdo con el portal de salud, Tua Saúde, el jengibre es un alimento que es utilizado no solo para la preparación de comidas, sino también para combatir enfermedades como el colesterol alto, la gastritis y los resfriados e incluso regular la glucosa de la sangre. Entre sus propiedades se encuentran las antiinflamatorias, anticoagulantes, expectorantes y astringentes.

El té de jengibre tiene efectos astringentes. - Foto: Getty Images/iStockphoto

El estudio titulado “Los efectos del jengibre sobre el azúcar en sangre en ayunas, la hemoglobina A1c, la apolipoproteína B, la apolipoproteína AI y el malondialdehído en pacientes diabéticos tipo 2″, presidido por Nafiseh Khandouzi junto con otros autores, puntualiza que el consumo de jengibre en ayunas ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre en pacientes con diabetes.

Por esto, el sitio web precisa que el consumo de esta bebida junto con limón podría no solo ayudar con la pérdida de peso, sino también a descansar el cuerpo para que pueda cumplir eficazmente los ciclos del sueño.

Modo de preparación