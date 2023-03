Ejercicios efectivos hechos por los coreanos para tener el deseado abdomen plano

Hay técnicas provenientes de otras culturas que no son conocidas, pero que vendría bien aplicarlas para este proceso.

El sueño latente de muchas personas por conseguir un abdomen plano en ocasiones queda en frustración, tras no conocer la manera adecuada de hacerlo y las técnicas apropiadas para llegar a sentirse a gusto con el resultado. Si bien en primera medida lo más indispensable es la alimentación, cuando se llega a la hora de tonificar puede darse un estancamiento que haría retroceder a la persona a la hora de no ver los resultados.

El abdomen suele tomar más trabajo para quedar plano y tonificado. - Foto: Getty Images

Si es el caso de que ya se haya logrado el peso ideal, ahora hay que buscar aquellos ejercicios que permitan tonificar el vientre, bien sea para mantenerlo plano o para que salgan las pronunciadas abdominales. Para esto, hay muchos ejercicios pero no todos pueden ser los apropiados, no obstante, hay algunos que no pueden hacer falta y que según el Panorama, son vitales para los coreanos.

Tan solo son dos ejercicios que a primera vista no requieren mucho esfuerzo; sin embargo, con la repetición constante de ellos e inclusión con paciencia en las rutinas de entrenamiento, terminará demostrando en el cuerpo los frutos de la constancia. A continuación, se explicarán a detalle uno a uno para que sean puestos a prueba y llegar al abdomen plano.

Ejercicio 1:

Para ambos y en busca de la comodidad, se requiere de una colchoneta que dé a la espalda el confort necesario. Tras tenerla en el piso, la primera acción será recostarse sobre ella y poner los pies altos junto con las piernas, habiendo ejecutado esto el paso siguiente es el de realizar la imitación como si se estuviera pedaleando sobre una bicicleta.

La intención es desarrollar este movimiento por 3 ciclos, cada uno de 15 pedaleos. Si bien no se ve como el gran ejercicio, realizarlo de manera consciente y pausada hará que la parte del abdomen se lleve a su máximo esfuerzo.

Ejercicios para el abdomen - Foto: Getty Images/iStockphoto

Ejercicio 2:

También utilizando la misma posición pera esta vez dando otro movimiento a la piernas, mismas que seguirán elevadas pero esta vez haciendo una apertura hacia de los tobillos hacia el piso. La velocidad no debe ser alta, lo importante será desarrollar el ejercicio de manera exigente agregando una presión desde el vientre al abdomen.

Al realizar estos movimientos, el cuerpo estará tonificando el vientre plano a la par que quema la grasa acumulada. Los ciclos y repeticiones serán las mismas que en el ejercicio anterior (3 series cada uno de 15).

Tips para bajar de peso

Establecer una pérdida de peso realista: esto debe ser determinado junto a un profesional de la salud, ya que hay que hacer un estudio de la composición corporal donde se mide la grasa corporal, consumía alcohol o realizaba algún tipo de actividad física. esto debe ser determinado junto a un profesional de la salud, ya que hay que hacer un estudio de la composición corporal donde se mide la grasa corporal, pero hay que tener en cuenta si el paciente antes de empezar con la dieta consumía algún tipo de medicamento, consumía alcohol o realizaba algún tipo de actividad física.

Tener un registro de comidas: la idea es que siempre se mantengan las mismas porciones y lo más recomendable es hacerlo en el mejor ambiente, es decir, sin ver televisión y con la menor cantidad de distracciones.

Correr es una actividad física que la mayoría de personas puede hacer. Se recomienda utilizar tenis para ello. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto