Ejercicios que ayudan a bajar de peso y transforman el cuerpo

Siempre que se habla de mantener la buena salud, dos factores sobresalen: la alimentación y la actividad física. Acerca de este último aspecto, los profesionales de la salud resaltan que el ejercicio pueden incidir positivamente en la prevención de enfermedades, debido a que se reduce el riesgo de pasar el límite saludable de peso, se libera energía y se estimula todo el organismo.

Muchas personas creen que los ejercicios cardiovasculares benefician solamente a aquellos que buscan adelgazar, pero la realidad es que esta actividad física tiene efecto más allá de la quema de calorías y la salud mental puede agradecerlo.

Mejorar el estado físico, bajar de peso, aumentar su resistencia, tonificar el cuerpo y tener un estilo de vida más saludable son algunas de las razones por las que muchas personas deciden empezar a ir al gimnasio.

No obstante, cuando no se puede asistir a un gimnasio, existen ejercicios con bandas que ayudan a tonificar algunas partes del cuerpo para dar una silueta más estilizada. De acuerdo con el portal AS, en su sección de deporte y vida, los ejercicios con bandas tienen varios beneficios:

Es uno de los mejores métodos para tonificar los músculos

Es versátil por lo que trabaja varios grupos musculares

Ayuda a realizar estiramientos como parte de los procesos de rehabilitación.

Ofrecen progresividad.

Sobre la misma línea, se reseñó una rutina de cuerpo completo con solo ocho ejercicios:

Press de Hombro en Zancada

Fondos de Tríceps

Flexiones con Rebote

Remo + Elevación Frontal

Pull Through

Squat Lateral

Aperturas Posteriores

Torsión de Abdomen

Cómo realizar la rutina

Calentar antes de iniciar la rutina

30-45 segundos por ejercicio

Descanso de 10-15 segundos entre ejercicios

4 vueltas

Descanso de 1-2 minutos entre vueltas.

Eliminar la grasa abdominal con ejercicios caseros:

La grasa comienza a acumularse si una persona no sigue una dieta balanceada y equilibrada y si, además, no realiza ejercicio físico de manera regular. La grasa abdominal puede ser subcutánea o visceral. La primera es la que la persona puede sentir si pellizca el exceso de piel y tejido en la parte media del cuerpo; la segunda, se acumula en el abdomen en los espacios entre los órganos. El exceso de ésta se relaciona con un mayor riesgo de sufrir problemas graves de salud, precisa la mencionada institución.

La tendencia a aumentar o acumular peso alrededor de la cintura y tener forma de “manzana” en lugar de una “pera”, también puede tener un componente genético, aseguran los expertos.

Posición del arco

En este ejercicio la persona se acuesta sobre el vientre, levantando las piernas. Se ponen los brazos a cada lado del cuerpo. Se doblan las rodillas, y se llevan los brazos hacia los tobillos, se sujetan y se sostiene la posición. Se debe inhalar mientras se levanta la cabeza y se echa hacia atrás. La idea es mantener las piernas levantadas en contrapeso.

Se mantiene la postura de 15 a 30 segundos, se exhala mientras se regresa a la posición inicial. La recomendación es realizar cinco repeticiones dejando una pausa breve entre cada una, indica el portal E-consejos.

Plancha

Con la posición en plancha, también conocida como “plank”, se trabajan casi todos los grupos musculares del cuerpo, incluyendo el abdomen, asegura el portal Mejor con Salud. Para practicarlo, la persona se acuesta boca abajo sobre una colchoneta de yoga y se apoya con el antebrazo y las puntas de los pies.

Las caderas deben quedar un poco elevadas, la espalda recta y el cuello relajado. Lo recomendable es mantener esta posición 15 o 20 segundos y descansar. Realizar por lo menos tres series.