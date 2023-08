¿El agua fría ayuda a restaurar la masa muscular? Expertos revelan la verdad sobre el mito

En consecuencia, el ritmo cardiaco se incrementará, debido a que esa modificación de temperatura aumenta la circulación sanguínea y libera adrenalina. Sin embargo, los expertos aseguran que a nivel general un baño de este tipo no es perjudicial para la salud.

Con base a la información del estudio ‘El efecto de la ducha fría en la salud y el trabajo: un ensayo controlado aleatorio’ publicado en la revista PLOS ONE , los expertos encontraron que las personas que se toman una ducha fría diaria experimentaron una reducción del 29% con respecto a enfermedades relacionadas al sistema inmunológico durante los 90 días que tomaron este hábito.

Adicionalmente, el informe apuntó que para dar con los resultados, los pacientes debían seguir una rutina que mezclara la ducha caliente con la fría . Es así como en un mes, las personas intercalaban a diario el baño, teniendo de 30 a 90 segundos agua caliente para luego volver a la fría. Esto ayudó a que el contraste térmico no fuera tan significante.

Por otro lado, la investigación ‘Inmersión en agua fría en el tratamiento del dolor muscular de aparición tardía: ¿es importante la dosis? Un ensayo controlado aleatorizado’ realizada por expertos de Physical Therapy in Sport centró sus estudios en el papel de la ducha fría para mejorar el desgaste muscular luego de la actividad física, la cual es una práctica frecuente en deportistas de alto rendimiento.

La teoría detrás de este hábito dice que sumergirse en agua fría reduce el dolor y acelera la recuperación de las pequeñas fisuras en los músculos que genera el ejercicio. No obstante, los expertos encontraron que en verdad no está del todo comprobado este beneficio, por el hecho que los resultados no variaron en gran medida.