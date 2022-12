El alimento de bajo costo que favorece el cuidado de la piel, el cabello y combate el estreñimiento

Muchos son los alimentos que se cree que al ser incluidos en una dieta balanceada ofrecen beneficios al organismo, como fortalecer el cabello y la piel, incluso contrarrestar el estreñimiento, una afección que afecta también a los bebés.

Entre tanto, es importante consultar con un profesional de la salud para el diseño de un plan de alimentación balanceado que favorezca la salud e incorpore alimentos como la yuca, un tubérculo que tiene fibras y almidón, con la capacidad de regular la glucosa, el colesterol, la diabetes y hasta el tránsito intestinal, asegura Tua Saúde.

Es usada en muchas preparaciones como pasteles, purés y como acompañamiento de otros alimentos como la carne y el arroz.

Beneficios de la yuca

El sitio web explica que este almidón está compuesto de vitamina C, magnesio, potasio y fibra que ayuda a:

Controlar la diabetes

Según la Organización Mundial para la Salud (OMS), “el número de personas con diabetes pasó de 108 millones en 1980 a 422 millones en 2014. La prevalencia de esta enfermedad ha venido aumentando más rápidamente en los países de renta baja y mediana que en los de renta elevada”.

Esta enfermedad consiste en la no producción de insulina por parte del páncreas (diabetes tipo 1) y la resistencia de las células a ella (diabetes tipo 2). Cuando esta afección no es tratada y no se llevan los debidos cuidados, puede causar insuficiencia renal, ceguera, infarto de miocardio y hasta amputación de algunas extremidades.

Por esto, la yuca al ser rica en fibra y almidona, permite la reducción de la absorción de azúcar, regulando la glucosa en la sangre, reduciendo las probabilidades de desarrollar diabetes o controlar la misma.

Reducir las probabilidades del desarrollo de cáncer

El Instituto Nacional del Cáncer explica que esta enfermedad se debe a la proliferación de células dañadas, que tienen un inicio en cualquier parte del cuerpo. “Las células cancerosas se originan sin recibir señales de que se deben formar. Las células normales solo se forman cuando reciben estas señales”, asegura.

Entre tanto, la yuca, al estar compuesta de vitamina C y A, tiene un efecto antioxidante que, según MedlinePlus, elimina los radicales libres que dañan las células de la piel.

Combatir el estreñimiento

Según la National Institute Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), “el estreñimiento es una afección en la cual la persona podría tener menos de tres evacuaciones a la semana; las heces son duras, secas o grumosas; la evacuación de las heces resulta difícil o dolorosa; o queda una sensación de que la evacuación no fue completa”.

El sitio web de salud mencionado, dice que el almidón resistente -de la yuca-, lo que hace es equilibrar la flora intestinal, contrarrestando el estreñimiento, incluso evitando la aparición de gastritis, que consiste en la inflamación de la membrana que reviste el estómago.

Los principales síntomas pueden ser náuseas y vómitos, ya que en algunos otros casos más graves, se presenta sangrado y hasta heces negras, precisa la entidad, precisa MedlinePlus.

Fortalecer el cabello

Según Tua Saúde la vitamina C, tiene la capacidad de estimular la producción de colágeno y de absorber esta proteína, fortaleciendo las uñas y del cabello.

Es de mencionar que el colágeno es una proteína que el cuerpo disminuye su producción después de los 25 años de edad, por lo que provoca la aparición de arrugas y líneas de expresión.

En conclusión, los hábitos saludables contribuyen en una salud favorable para el cuerpo, por lo tanto, si una dieta es baja en fibra, alta en grasas ultraprocesadas, en cafeína y en falta de actividad física, puede desencadenar problemas graves en el organismo.