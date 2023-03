El alimento que desintoxica y purifica la sangre y el hígado

La remolacha aporta diferentes beneficios para la salud de las personas. Este alimento se caracteriza por tener potasio, un elemento importante que interviene en el funcionamiento de la actividad muscular y la transmisión del impulso nervioso, afirma La Vanguardia.

La remolacha puede comerse en su estado original o en jugo. - Foto: Getty Images

Asimismo, según destaca el portal web La Verdad uno de sus efectos positivos en el cuerpo humano es que ayuda a desintoxicar y purificar la sangre y el hígado. Además, tiene un contenido alto de vitamina A y B9.

Es importante que antes de consumir con frecuencia se consulte a un nutricionista y a un doctor para conocer la cantidad que se puede incluir en las comidas, especialmente si se tiene alguna afección de salud específica.

Se debe consultar con un doctor antes de hacer cambios en la alimentación. En caso de tener algún diagnóstico se debe preguntar si se puede consumir este alimento. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“A pesar de los beneficios de comer betabel, algunas personas no lo pueden consumir, y son aquellas con daños en los riñones o con tendencia a enfermar de cistitis, piedras en los riñones, cólicos nefríticos o enfermedades renales, y no es recomendable en personas con padecimientos estomacales”, agrega el sitio web La Verdad.

Tua Saúde, portal especializado en salud, señala el contenido nutricional que posee la remolacha:

Energía: 49 calorías

Carbohidratos: 11,1 g

Proteínas: 1,9 g

Grasas: 0,1 g

Fibras: 3,4 g

Vitamina B1: 0,04 mg

Vitamina B2: 0,02 mg

Vitamina B3: 0,2 mg

Vitamina B6: 0,04 mg

Vitamina C: 3,1 mg

Hierro: 0,3 mg

Potasio: 375 mg

Magnesio: 24 mg

Calcio: 18 mg

Zinc: 0,4 mg

La remolacha suele prepararse como ensalada junto con otros ingredientes, como huevo. - Foto: Freepik

Jugo de remolacha

Tua Saúde señala los pasos para aprovechar los beneficios de este alimento y preparar una receta saludable, la cual puede ser incluida en cualquier comida del día.

“Una excelente receta rica en hierro para combatir la anemia es preparar las hojas de betabel salteadas, pues son ricas en hierro no hemo, que es un elemento muy fundamental para la sangre”, apunta.

Ingredientes

1/2 pepino

1 rodaja de piña

80 g de remolacha cruda

1/2 jugo de limón.

Preparación

Llevar a la licuadora todos los ingredientes. Procesar por varios segundos. Servir y consumir.

¿Cómo cuidar el hígado?

El hígado es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano, pues es el encargado de purificar la sangre, convertir los alimentos en energía, eliminar toxinas y ayudar a descomponer las grasas.

Según explica Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, investigación y la educación, el hígado “es del tamaño de una pelota de fútbol americano y se ubica principalmente en la parte superior derecha del abdomen, debajo del diafragma y encima del estómago”.

El término médico para el hígado inflamado es “hepatomegalia”. Uno de los síntomas más comunes suele ser el dolor abdominal y el color amarillento en la piel y en la parte blanca de ojos. Si se presentan algunos de estos malestar lo mejor es ir a un centro médico e iniciar un tratamiento adecuado.

La alimentación es uno de los elementos más importantes para la salud del hígado. Si no se lleva una dieta balanceada aumenta el riesgo de padecer inflamación del hígado, cirrosis o enfermedades hepáticas. De acuerdo con Medline Plus, web de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, existen diferentes causas por las que se puede producir una inflamación del hígado. Dentro de ellas está el consumo en exceso de alcohol, hepatitis A, hepatitis B y hepatitis C.

Existen algunos alimentos que se deben evitar o moderar su consumo para disminuir el riesgo de que se desarrolle una hepatomegalia. El portal especializado Mejor con Salud señala algunos productos que, por el bien del hígado, se debe disminuir su ingesta.