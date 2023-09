El cereal depurativo que ayuda a limpiar el colon y a expulsar las heces acumuladas

Aunque no se trata de una enfermedad, esta afección causa diversas molestias como, por ejemplo, malestar en el estómago, dolor, pesadez e incluso inflamación, debido a las dificultades que presentan los pacientes para evacuar los desechos del organismo .

Normalmente, es un padecimiento que mejora con ajustes en el estilo de vida, pero si esto no sucede, la recomendación de los especialistas es estar atentos a señales como sangrado por el recto, sangre en las heces y dolor continuo en el abdomen y en caso de que estos signos aparezcan, consultar al médico.

Avena para eliminar las heces

La segunda, aunque no cambia al contacto con líquidos porque no los absorbe, también contribuye a dar volumen a las heces, lo que facilita su expulsión, ya que actúa como agente de carga. Esta fibra no sufre fermentación por bacterias, pero sí aumenta la sensación de llenura.