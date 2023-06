El fruto seco que disminuye el colesterol y ayuda a combatir la anemia

El colesterol es una sustancia cerosa, similar a la grasa, que el cuerpo necesita para gozar de buena salud, pero en las cantidades adecuadas. Los niveles elevados de la misma pueden generar complicaciones de salud, indican los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos.

Este lípido se transporta en lipoproteínas: de baja densidad (LDL), conocidas como colesterol “malo” y de alta densidad (HDL), o colesterol “bueno”. Los niveles elevados de LDL hacen que se acumulen depósitos de grasa en los vasos sanguíneos. Esto puede provocar un ataque al corazón, un derrame cerebral u otros problemas del corazón.

Por el contrario, cuando el HDL está alto se puede reducir el riesgo de enfrentar afecciones de salud, debido a que este transporta el colesterol malo y la placa acumulada en las arterias hasta el hígado, para que pueda ser eliminado del organismo.

Los especialistas aseguran que los niveles de colesterol poco saludables suelen ser causados por los hábitos de vida, como los patrones de alimentación poco saludables, en combinación con los genes que se heredan de los padres.

El colesterol elevado puede causar afecciones al corazón. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Para controlar los niveles de colesterol es determinante hacer cambios en el estilo de vida con el fin de que sean saludables para el corazón. Estos incluyen un plan de alimentación equilibrada, control del peso y ejercicio regular. Si estas modificaciones no son suficientes, es posible que se deban consumir medicamentos.

En el marco de esa alimentación saludable, en la que no deben faltar las frutas, verduras, cereales integrales, proteínas magras y mucha hidratación, se pueden incluir algunos frutos secos que, en general, son saludables para el mencionado órgano.

Dátiles para controlar el colesterol

Una de las opciones son los dátiles. Estos alimentos son ricos en antioxidantes, como las vitaminas A, C y E. También contienen vitaminas del grupo B, como la B1, B2 y B3, según lo indica la nutricionista Elisa Morales en una publicación de la revista Mejor con Salud.

Estos frutos secos también son fuente de minerales, especialmente potasio y magnesio, y otros como el calcio, cobre, zinc, selenio, fósforo, calcio, hierro y sodio. A esto se suma que son ricos en fibra dietética, que proporciona unos 12 gramos por taza, según lo concluye una investigación publicada en el Journal of the American College of Nutrition.

Los dátiles ayudan a controlar los niveles de colesterol. Foto: Getty images. - Foto: Foto: Getty images.

Estos productos contienen muy poca grasa y son ricos en antioxidantes, por lo que ayudarían a regular los niveles de colesterol malo, precisa la especialista. “Consumir estos frutos puede ser beneficioso para combatir o prevenir enfermedades del corazón debido a que la fibra que contienen es insoluble, se une a la grasa y el colesterol y los lleva fuera del cuerpo”, precisa.

Al respecto, el portal de salud Tua Saúde asegura que los dátiles son ricos en taninos, carotenoides y flavonoides, los cuales son compuestos con acción antioxidante que ayudan a evitar la oxidación de las células de grasa, equilibrando los niveles de colesterol llamado “malo” o LDL y los triglicéridos en la sangre.

Además de esto, las fibras presentes en este fruto contribuyen a disminuir la absorción de grasas de los alimentos, controlando la grasa en la sangre y previniendo enfermedades, como aterosclerosis (placas en las arterias), infarto de miocardio o derrame cerebral.

Los dátiles son ricos en hierro por lo que ayudan a prevenir y controlar la anemia. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Contra la anemia

Según el portal Nutrición y Farmacia, los dátiles son ricos en hierro, un mineral que ayuda a contrarrestar la anemia ferropénica. Además, su consumo está especialmente indicado para personas mayores que pueden incidir en un cuadro anémico, pues eleva los glóbulos rojos. La ingesta de estos alimentos con regularidad aporta energía, combate el cansancio y la fatiga.

De igual forma, al ser ricos en fibra, los dátiles ayudan a disminuir la velocidad de absorción del azúcar contenida en los alimentos, equilibrando los niveles de glucosa en la sangre. De esta manera, pueden mejorar la resistencia a la insulina y prevenir la diabetes, precisa la mencionada fuente.