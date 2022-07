El jugo que ayuda a eliminar los cálculos renales y aumentar defensas

Teniendo en cuenta datos recopilados por la Clínica de Mayo, los jugos se caracterizan por extraer los nutrientes y vitaminas de una fruta o vegetal. Cada producto trae consigo cualidades que ayudan en afecciones, por lo que la mandarina se lleva la atención al momento de hablar de cálculos renales y las defensas del organismo.

El blog de Cocina Fácil consigna que lo primero que se debe conocer son las propiedades de este fruto cítrico: una mandarina aporta al cuerpo 26 % de calcio, 2.5 % de magnesio, 3 % de potasio, 4 % de cobre y hierro.

Por lo general, se consume de manera natural y directa en la mañana, pero al ser transformada en jugo apunta a la dupla de beneficios mencionados, es decir, mejora los cálculos renales y las defensas.

Los cálculos renales son una afección común y hereditaria. De acuerdo con el portal de la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos, Medline Plus, la principal razón por la que se forman es porque la orina acumula ciertas sustancias que se cristalizan y, por ende, adquieren volumen.

Los expertos explican que los cálculos de calcio son los que más predominan y se trata de una combinación de este mineral con otras sustancias.

En cuanto a las defensas, el sitio web de salud Castilla y León detalla que estas hacen parte del sistema inmunitario, el cual es el “conjunto de órganos y células de nuestro cuerpo que tiene como finalidad defendernos de microorganismos, células y sustancias que producen enfermedades u otras alteraciones”.

En ese sentido, atender la mejora de las defensas y combatir el riesgo de tener cálculos renales es más que importante. Por ello, a raíz de esa necesidad, el jugo de mandarina toma relevancia.

El citado portal de cocina consigna que se le conoce a esta preparación como una defensora de las defensas del cuerpo, porque la mandarina es rica en vitamina C y esta se destaca por ser un antioxidante que mejora el funcionamiento de las células inmunitarias, que combaten el daño oxidativo (contra el envejecimiento y bacterias dañinas).

De manera conjunta, los conocedores del tema agregan que la mandarina es buena para mejorar el aspecto de la piel y su líquido “ayuda a la cicatrización de las heridas y evita posibles infecciones”.

Por otro lado, en la lista de complicaciones mencionadas, aparecen los cálculos renales y un estudio independiente, publicado en el repositorio HealthDay, se adhiere al decir que “el jugo de mandarina le gana a la limonada y otros jugos cítricos en ayudar a controlar los cálculos renales”.

Investigadores del Centro Médico de la Universidad de Texas Southwestern encontró potentes en el jugo de la fruta de color naranja para combatir los cristales de orina.

Con la ayuda de una docena de voluntarios y la implementación de varias fases, el estudio comprobó que este jugo incrementa los niveles de citrato en la orina y “reduce la cristalización del ácido úrico y el oxalato de calcio”, que son los componentes que más están en los cálculos.

Asimismo, la investigación se puede encontrar en Clinical Journal of the American Society of Nephrology donde Clarita Ovina, la autora principal, doctora y profesora asistente de medicina interna en el Centro Charles, dice que la mandarina tiene un ion de potasio que potencian los beneficios del citrato.

Para terminar, Cocina Fácil recomienda que la preparación de jugo de naranja debe hacerse sin ningún aditivo, es decir, únicamente con la pulpa de la fruta y agua. Sumado a esto, varios nutriólogos aconsejan agregar más mandarina que el líquido de vida.