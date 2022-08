El licuado natural para limpiar el colon: así se prepara

La Biblioteca de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, señala que “el colon, también llamado intestino grueso” participa en las actividades del sistema digestivo que tiene como función almacenar y producir heces.

Cabe destacar que el colon se puede ver afectado por un cáncer que se denomina colorrectal que puede aquejar tanto a hombres como a mujeres.

La diarrea, las heces con sangrado, la pérdida de peso, las náuseas y el vómito, son cinco de los síntomas más comunes de esta afección, que hace parte de una de las más comunes enfermedades alrededor del mundo, según la Organización Mundial Para la Salud, OMS.

El colon es uno de los órganos que más se pueden ver afectados en el día a día debido a los malos hábitos como el consumo de alimentos grasos o de tabaco y alcohol.

Colon irritable

De acuerdo con MedlinePlus, el síndrome del intestino irritable “afecta al intestino grueso”. Los principales síntomas que se presenta son estreñimiento y diarrea. Así mismo, la entidad señala que las mujeres son más propensas de padecerlo que los hombres.

“Este síndrome se puede presentar a cualquier edad, pero a menudo comienza en la adolescencia o a principios de la vida adulta”, señala el sitio web de salud.

Cabe aclarar, que el colon es “la parte más larga del intestino grueso”, explica el Instituto Nacional de Cáncer.

Las personas que tengan al menos 45 años deberían realizarse pruebas de pesquisa, como la colonoscopia. - Foto: Getty Images

Los alimentos que se pueden consumir

El portal de salud, Tua Saúde, explica que las personas que tienen esta afección deben incluir en su dieta alimentos de fácil digestión que no provoquen irritación como los alimentos grasos y picantes.

Entre tanto, no se puede generalizar la lista de productos que se pueden o no consumir porque todos los organismos no los toleran o asimilan de la misma manera, por lo que consultar con un nutricionista puede ser la mejor opción para tratar este síndrome.

Los síntomas que provoca el colon irritable pueden ser aliviados tras el consumo de:

Frutas: la papaya, las fresas, las uvas y el limón pueden ser incluidas en una dieta, junto con frutos secos como el marañón, los cacahuetes y las nueces.

Bebidas: se puede consumir aquellas que son vegetales como las almendras o el coco, junto a una leche desnatada y alimentos que no tengan lactosa.

Los huevos y la harina de almendra pueden ser otras alternativas para no cohibirse de la ingesta de postres, por ejemplo.

Infusiones: estos tés también pueden contribuir en el alivio de los dolores de esta afección. Se recomienda no agregar azúcar.

Foto referencia sobre huevo. - Foto: Getty Images

Pero, ¿cómo limpiar el colon?

La revista Mejor con Salud describe un licuado que puede ayudar a limpiar el colon. Es importante aclarar que ningún remedio casero, ni batido, puede reemplazar los tratamientos de un médico ni los planes de alimentación diseñados por un nutricionista, por lo que se recomienda consultar con el profesional respectivo previo a su ingesta.

Linaza, kiwi, y pera

Tua Saúde asegura que la linaza es una semilla que contribuye en el fortalecimiento del sistema inmune que actúa como agente protector para las células del cuerpo. Asimismo, la pera, puede contrarrestar el estreñimiento combatiendo otras afecciones, tales como el desarrollo de osteoporosis porque ayuda a contrarrestar el debilitamiento los huesos del cuerpo gracias a sus minerales.

Por último, el kiwi es una fruta rica en vitamina C que ayuda en la regulación de colesterol previniendo enfermedades cardíacas.

Modo de preparación