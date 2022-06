El listado de los mejores y más efectivos alimentos para quemar grasa abdominal

La eliminación de la grasa abdominal no solo es un problema estético, también puede generar riesgo de sufrir algunas enfermedades, y por eso la importancia de buscar soluciones para eliminarla.

La grasa almacenada en el área del estómago es un riesgo, pues puede provocar obstrucción de las arterias, podría aumentar los triglicéridos y se incrementaría el riesgo de problemas cardíacos, entre otras problemáticas, explica el sitio web Mejor con salud.

De acuerdo con el portal, el perímetro abdominal está relacionado con la posibilidad de padecer enfermedades cardiovasculares. “En los hombres se recomienda que no sobrepase los 102 centímetros y en mujeres, los 88″, dice.

Entre los alimentos que se recomiendan en el portal Selecthealth para quemar grasa abdominal están los fríjoles.

“Volverse un amante de los fríjoles puede ayudar a perder peso y a adelgazar la cintura”, le afirma la dietista Cynthia Sass al portal Today. Los fríjoles los recomiendan para quemar grasa, pues contienen fibra soluble, que ayuda a eliminar la inflamación del sistema digestivo.

“Tener inflamación crónica puede hacer que suba de peso”, explica el mencionado sitio web.

Cuando se busca bajar de peso, un error que cometen muchas personas es eliminar totalmente las grasas de la dieta. Lo recomendado por los expertos es cambiar al consumo de grasas más saludables para el organismo.

Las grasas saturadas, como las que se encuentran en la carne roja y en los lácteos, no son muy eficaces para bajar de peso, por eso se aconseja cambiar estas grasas por algunos tipos de grasas poliinsaturadas, que se encuentran en alimentos como el salmón.

De acuerdo con un estudio citado por el portal Selecthealth, “los adultos obesos que consumían tres porciones de yogur sin grasa al día (además de seguir una dieta baja en calorías) perdían significativamente más grasa y peso que los que también seguían una dieta baja en calorías, pero no consumían yogur”.

El portal Eat This, Not That (Coma Esto, No Eso) señala que la vitamina C es “fantástica” para combatir la grasa abdominal. Este nutriente se encuentra en los pimientos rojos, un alimento recomendado por los expertos para quemar grasa abdominal.

Precisamente sobre la vitamina C, en el portal Mejor con salud aconsejan el consumo de alimentos cítricos que son ricos en este nutriente. Naranjas, limones y pomelos son fuente de vitamina C.

Los melones y las sandías están en ese listado de alimentos que aportan para quemar la grasa abdominal. Estas frutas poseen alto contenido de agua y potasio. De acuerdo con American Heart Association, el potasio sirve para regular los niveles de sodio, “manteniendo así los niveles de la tensión arterial”, señala Mejor con salud.

Las nueces contienen omega 3, un nutriente que ayuda a regular las hormonas del estrés, como el cortisol, y evitar que la grasa se acumule. Especialistas en alimentación aconsejan consumir unas cuatro nueces al día.

El café verde también puede ayudar a eliminar grasa abdominal. Los granos aún verdes contienen ácido clorogénico, un componente que ejerce un proceso para reducir la absorción de azúcar en el tracto gastrointestinal, quemando así grasas acumuladas.

La avena es un cereal que aporta muchos beneficios para el organismo. Unos de ellos son fibras y proteínas. Este alimento ayuda a reducir el colesterol por la fibra, también es un ingrediente que genera la sensación de saciedad, que sirve para evitar ese hábito llamado popularmente como ‘picar’ comidas poco saludables. Especialistas aconsejan tomar la avena en desayunos y cenas.

Las lentejas aportan hierro, que facilita la combustión de la grasa; también contienen vitamina B12, que es importante para convertir la grasa en energía, y vitamina B3, la cual cumple con la función de quemar la grasa. Una sugerencia de los expertos sobre las lentejas es “evitar cocinarlas con ingredientes muy grasos como el chorizo”, advierte en el sitio web Clara.