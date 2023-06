El mejor alimento para consumir al desayuno

Según los expertos, los cacahuates contienen propiedades como las proteínas que contribuyen a la salud de las personas que consumen frecuentemente este alimento. Desde hace algunos años, los médicos especializados recomiendan su consumo diario, basados en estudios científicos que confirman los efectos beneficiosos para el corazón al momento de incluir el cacahuate en las dietas, principalmente al momento del desayuno.

A pesar de las múltiples recomendaciones y de los llamados de atención por parte de los especialistas que comentan los hábitos no saludables que practican las personas alrededor del mundo al momento de la primera comida del día, las personas siguen consumiendo alimentos bajos en nutrientes que aportan al organismo. Rutinas como desayunar cereales cargados de azúcar o plan blanco se han convertido en las más comunes, dejando a un lado las dietas saludables.

Desayuno para bajar colesterol. - Foto: REDA&CO/Universal Images Group v

Un estudio realizado por la Universidad de Barcelona y publicado en la revista Antioxidants afirmó que los cacahuates son un alimento beneficioso para el organismo. Así mismo, la Fundación Española de Nutrición confirma que este fruto seco es “fuente de proteínas (un 27 por ciento) y grasa, casi tanta como la carne. Casi el 50 por ciento de su grasa es monoinsaturada y el 29 por ciento poliinsaturada, siendo esta última mayoritariamente de la serie omega-6″.

Además, son fuente significativa de fibra y minerales como el fósforo, potasio, magnesio, zinc y de vitamina E junto a polifenoles, un fuerte antioxidante que previene el estrés oxidativo.

Además, la Universidad de Barcelona, junto a la catedrática de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación, Rosa Lamuela, han revelado que las personas que incluyen este alimento obtienen, entre muchos beneficios, importantes mejoras en la salud vascular.

El estudio que se desarrolló entre un grupo de 63 jóvenes sanos de 18 a 33 años encontró que “es más difícil observar algún efecto de los cambios dietéticos sobre la salud”.

En los seis meses que duro el estudio se incluyó una porción diaria de 25 gramos de cacahuates o 32 gramos de mantequilla a base de cacahuate y encontraron que “el consumo regular de cacahuetes y mantequilla de cacahuete podría tener un impacto positivo en los biomarcadores vasculares en adultos jóvenes sanos”. Lo que se recomienda es la ingesta de este producto de forma natural y no agregándole aceite, sales o azúcares.

Los cacahuetes fritos se ven en un mercado en Qingdao, provincia de Shandong, China. (Photo credit should read CFOTO/Future Publishing via Getty Images) - Foto: Future Publishing via Getty Imag

¿Qué le ocurre al cuerpo al no desayunar?

Un desayuno sano le permite al organismo permanecer en buenas condiciones de salud. Además, es de vital importancia no saltarse esta comida, debe ser diaria, dado que, si no es así, las consecuencias pueden ser muy graves. En este sentido, el portal especializado Mejor con Salud resalta lo que sucede en el cuerpo cuando no se desayuna:

1. Poca energía. “Para tener un óptimo rendimiento físico y mental durante el día es esencial el aporte energético de un buen desayuno. Por eso, una de las consecuencias de no desayunar es una fuerte sensación de cansancio y somnolencia que se puede prolongar a lo largo de la jornada”, afirma el sitio.

2. Aumentan los niveles de azúcar en la sangre. Cuando no se consume un desayuno saludable y no se obtienen los nutrientes necesarios del mismo, es muy normal que se ingieran alimentos o productos, cerca del medio día, con características poco sanas, lo cual aumenta los niveles de glucosa en la sangre, aspecto que eleva el riesgo de sufrir diabetes.

3. Sentir más hambre. “Una de las consecuencias de no desayunar que inciden en el aumento del peso corporal es la sensación de ansiedad. Aunque al principio parece que se ‘ahorran calorías’ al no consumirlo, más tarde conlleva a caer en excesos tras provocar un deseo insaciable de comer”.

4. Se sufren alteraciones emocionales. Diferentes investigaciones han evidenciado que el no desayunar puede alterar de gran manera el ámbito emocional de cualquier persona. Por eso, los que no desayunan son más susceptibles a padecer episodios de estrés e irritabilidad.

Síntomas de fatiga durante el periodo menstrual - Foto: Getty Images

5. El sistema inmune se debilita. “El aporte nutricional que se obtiene del desayuno interfiere de forma positiva en el fortalecimiento del sistema inmunitario. Por esta razón, pasar por alto esta comida puede causar un debilitamiento de sus funciones, lo que hace al organismo más susceptible a las infecciones”.

De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que las consecuencias más graves que puede padecer una persona que no desayune regularmente, son el surgimiento de las enfermedades de tipo cardiovascular y la aparición de un trastorno crónico y metabólico, como lo es la diabetes.

Tanto las afecciones cardíacas como la diabetes, si no se tratan de buena manera, pueden llegar a ser mortales. Por eso, la recomendación es desayunar todos los días.