El mineral que ayuda a controlar los niveles de glucosa en la sangre; así se puede consumir

Al igual que sucede con otras sustancias como el colesterol y los triglicéridos, la glucosa es determinante para el buen funcionamiento del organismo si se encuentra en niveles adecuados. Cuando esto no sucede, es posible que la persona se exponga a sufrir de diabetes u otros trastornos, precisa el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos. A esta afección se le conoce como hiperglucemia.

La diabetes es una enfermedad crónica que normalmente se presenta cuando el cuerpo no produce una cantidad suficiente de insulina o no la usa de manera adecuada. La insulina es una hormona que permite el paso de la glucosa hacia las células para que estas la conviertan en energía, evitando así que se quede en la sangre, explica Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

En muchas ocasiones esta afección se presenta porque las personas no llevan una alimentación equilibrada o no toman los medicamentos de manera correcta. Otros problemas que contribuyen a disparar la glucosa son los desbalances hormonales o enfermedades graves, dicen los expertos.

El magnesio ayuda a ajustar el azúcar en la sangre. - Foto: Getty Images

La alimentación es clave para controlar la glucosa en la sangre y en ella deben incluirse productos ricos en magnesio. Este mineral, de acuerdo con Medline Plus, es necesario para más de 300 reacciones bioquímicas en el cuerpo.

Magnesio para regular el azúcar

Según este sitio web, una de sus funciones es ayudar a ajustar los niveles de glucosa en la sangre. Al respecto, el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integral, que forma parte de los institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, indica que este mineral es esencial para que el cuerpo sea capaz de procesar la glucosa. “La deficiencia de magnesio puede aumentar el riesgo de tener diabetes”, asegura.

La mencionada institución refiere un metaanálisis en el cual se analizaron los resultados de 13 estudios que observaron la cantidad de magnesio que la gente recibía de su dieta, ya fuera mediante suplementos o alimentos, y su riesgo de tener diabetes. El hallazgo fue que quienes consumían menos de este mineral corrían mayor riesgo de desarrollar la mencionada enfermedad.

El magnesio es determinante para prevenir el desarrollo de diabetes. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Dentro de ese mismo análisis había un estudio clínico realizado en 2007, el cual halló que las personas que comían más fibra de cereal y alimentos ricos en magnesio corrían menos riesgo de tener diabetes tipo 2.

Los análisis han determinado que la ingesta de magnesio disminuye la resistencia a la insulina, especialmente en las personas con mayor riesgo de desarrollar diabetes.

¿Cómo se obtiene?

Los expertos aseguran que la mayor parte del magnesio en la dieta proviene de vegetales de hoja verde oscura, además de los siguientes alimentos.

Consumir las cantidades apropiadas de magnesio es determinante para el organismo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Frutas (como bananos, albaricoques o damascos secos y aguacates)

Nueces (como almendras y anacardos)

Arvejas (guisantes) y fríjoles (leguminosas), semillas

Productos de soya (como harina de soya y tofu)

Granos enteros (como arroz integral y mijo)

Leche

Efectos secundarios

Según los especialistas, los efectos secundarios por una alta ingesta de magnesio no son muy comunes, excepto en personas con función renal significantemente reducida. El organismo generalmente elimina las cantidades en exceso, el cual puede presentarse si se consumen mucho suplemento del mineral o laxantes que lo contienen.

El magnesio es importante para el buen funcionamiento del organismo - Foto: Getty Images / Carol Yepes

Aunque una persona no obtenga la cantidad de magnesio que requiere a través de su dieta, es poco común que presente una verdadera deficiencia. Si se llegara a dar, los síntomas más comunes son: demasiada excitabilidad, debilidad muscular y somnolencia.

La falta de magnesio se puede presentar en personas que consumen alcohol en exceso o en aquellas que absorben menores cantidades incluyendo a quienes padecen enfermedades gastrointestinales o cirugías que causen malabsorción, también en los adultos mayores y personas que tengan diabetes tipo 2.