El principal hábito de los japoneses para perder peso y vivir más tiempo

Japón es un país con una cultura prominente que ha destacado en el mundo. Cuatro de sus paisajes montañosos con una biodiversidad extraordinaria -Shiretoko, Shirakami-Sanchi y las islas Ogasawara y Yakushima- han sido considerados por la Unesco Patrimonios de la Humanidad, según la embajada de ese país.

Pero no solo esto, sus ciudadanos son admirados por su longevidad y delgadez, por lo que cada vez toma relevancia el método Hara Hachi Bu, que de acuerdo con Mujer Hoy consiste en comer hasta en un 80 % alimentos, es decir, hasta que se tenga la sensación de llenura. Por esto, da algunos consejos que son útiles para quienes les interese este hábito de los japoneses para perder peso y vivir más tiempo.

¿Qué es el Hara Hachi Bu?

Para empezar con el hábito Hara Hachi Bu, es importante tener conciencia sobre lo que se come y la cantidad de alimentos que serán procesados por el sistema digestivo. Lo importante en este método japonés no es pasar hambre, sino disminuir las porciones de comidas usando platos más pequeños para intentar no tener hambre más adelante.

A lo anterior se suma la posibilidad de aumentar el número de comidas en el día, siempre y cuando sean porciones pequeñas; y sin ser menos relevante, comer despacio, ya que el cuerpo tarda 20 minutos en digerir los alimentos, según el sitio web. Por tal razón, no es atragantar, sino masticar bien.

No obstante, la Clínica Mayo, a través de la doctora Elizabeth Rajan, asegura que por lo menos los alimentos tardan hasta ocho horas para pasar por el estómago y el intestino delgado. “Entran en el intestino grueso (colon) para una mayor digestión, absorción de agua y, finalmente, eliminación de los alimentos no digeridos”, añade. Incluso dice que hasta 36 horas se demora en pasar la comida a través del colon, para luego transformarse en heces y ser evacuadas.

La Clínica Mayo señala que los alimentos pueden ser procesados hasta por 36 horas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Entre tanto, se ha destacado la dieta Okinawa (ciudad japonesa), que consiste en el consumo casi que exclusivo de vegetales de color amarillo o verde, pescados como los mariscos, carnes magras y algunas especias con ciertos atributos tradicionales, todo esto con el mismo fin: la longevidad y la delgadez.

Todo lo anterior se puede explicar de alguna manera con el estudio llamado “Características demográficas, fenotípicas y genéticas de los centenarios en Okinawa y Japón: Parte 1-centenarios en Okinawa”, liderado por Bradley J. Willcox, entre otros autores, que menciona que dentro de una investigación del Estudio Centenario de Okinawa (OCS) —realizado en cuatro décadas que inició en 1975—, el foco central fueron las personas que tenían más de 99 años, determinando que los habitantes de la isla Okinawa son los más longevos y sanos del mundo por los hábitos que tenían entre ellos, la comida.

Esta dieta es exclusiva. - Foto: Getty Images

El portal Healthline señala que las propiedades a destacar de la dieta Okinawa son los antioxidantes, que como lo explica la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, bloquean los radicales libres que dañan las células del cuerpo, por lo que pueden reducir el riesgo del desarrollo de enfermedades. Lo anterior no se refiere a que los elimine.

Alimentos que permiten tener una buena salud cerebral. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Por ejemplo, en esta dieta descrita se deben consumir granos en un 33 %, verduras en un 58 %, proteínas hasta un 2 % y especias en un 1 %. Healthline asegura que se deben eliminar o evitar el consumo de carnes rojas, alimentos procesados, refrigerados, legumbres, incluso de nueces. Las frutas no están permitidas, pero en la dieta actual —más no la tradicional— son permitidas.

Entre las especias que no tienen restricción también se encuentra la cúrcuma, un alimento que ha incidido en la cultura oriental.

No obstante, el estudio señala que las nuevas generaciones no han conservado los hábitos saludables de sus ancestros, por lo que se han visto relacionados con enfermedades como diabetes y obesidad.