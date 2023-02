El síntoma común que podría revelar problemas por hígado graso

A la enfermedad del hígado graso se le conoce también como esteatosis hepática y se presenta cuando la grasa se acumula en este órgano, el cual tiene dentro de sus funciones filtrar sustancias dañinas de la sangre y procesar nutrientes de alimentos y bebidas.

Demasiada grasa en el hígado puede causar inflamación, que puede dañarlo y crear cicatrices. En casos graves, esta cicatrización puede llevar a la insuficiencia hepática. Cuando este padecimiento se da en una persona que bebe mucho alcohol, se conoce como enfermedad del hígado graso por alcohol, explica el portal Healthline.

Sin embargo, darse cuenta de este padecimiento no es relativamente fácil, puesto que sus síntomas no son muy notorios. No obstante, de acuerdo con Healthline la mayoría de personas que padecen esta afección sienten una molestia en el órgano, una sensación “palpitante en la parte superior derecha del abdomen”, señala Kathryn Watson en la publicación.

También se señaló que las personas podrían tener sensaciones punzantes, hinchazón o un dolor que se irradia hacia la espalda. También otras señales se reflejan en pérdida de apetito, vómitos, pérdida de peso y cansancio. Las causas de este padecimiento no son muy claras. Sin embargo, de acuerdo con los expertos, la genética puede influir.

Según un artículo publicado en la revista médica World Journal of Gastroenterology, hay algunos genes específicos que pueden aumentar las posibilidades de que alguien desarrolle esta enfermedad hasta en 27 %.

En ese sentido, el portal Biochile reveló que los alimentos que se consumen pueden impactar directamente a este órgano, por lo que es importante llevar una dieta balanceada y rica en minerales.

Cuando se adopta un régimen saludable y complementarlo con ejercicio regular, se pueden evitar complicaciones médicas peligrosas como el hígado graso.

Las personas con mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad son las personas con resistencia a la insulina, problemas de presión arterial alta, niveles altos de colesterol (triglicéridos y colesterol), los ancianos y los pacientes con sobrepeso.

Cuatro alimentos que ayudan a combatirlo de manera natural

El portal Healthline cita un estudio realizado en adultos con obesidad que consumieron una dieta alta en calorías y carbohidratos refinados por tres semanas y experimentaron un aumento del 27 % de grasa en el hígado, en promedio, aunque su peso solo aumentó 2 %.

Según los expertos, por ahora no hay medicamentos aprobados para tratar el hígado graso. Los estudios están buscando si un determinado medicamento para la diabetes o la vitamina E puede ayudar, pero se necesita mayor investigación.

Ante esta realidad, existen algunos alimentos que pueden ayudar a controlar la afección y son los siguientes:

1. Grasas monoinsaturadas: las investigaciones sugieren que ingerir alimentos altos en ácidos grasos monoinsaturados como el aceite de oliva, aguacates y nueces puede beneficiar la pérdida de grasa en el hígado.

Se deben evitar los alimentos con alto contenido de grasas saturadas, carbohidratos refinados o azúcar. los estudios sugieren que los azúcares simples, las carnes rojas, los alimentos procesados y los alimentos bajos en fibra pueden llevar al desarrollo de esta afección.

2. Proteína de suero: ha demostrado reducir la grasa en el hígado hasta en 20 % en mujeres con obesidad. Además, puede ayudar a disminuir los niveles de enzimas hepáticas y brindar otros beneficios en personas con enfermedad hepática más avanzada, precisa Healthline.

3. Té verde: un estudio encontró que los antioxidantes en el té verde llamados catequinas ayudaron a disminuir la grasa en el hígado y la inflamación en personas que padecen la enfermedad. El portal Mejor con Salud recomienda tomar cuatro tazas pequeñas de té verde al día y café, pues esta última bebida también brinda beneficios para aliviar el hígado graso.

4. Fibra soluble: algunas investigaciones sugieren que consumir de 10 a 14 gramos de fibra soluble al día puede ayudar a reducir la grasa en el hígado, disminuir los niveles de enzimas hepáticas y aumentar la sensibilidad a la insulina.