El síntoma de Alzheimer que se presenta en las manos y los brazos

Para esta enfermedad degenerativa se han creado diferentes medicamentos que ayudan a mejorar los síntomas y a retardar el avance del Alzheimer ; sin embargo, a la fecha no hay ningún tipo de tratamiento que cure esta condición.

Los problemas que genera el Alzheimer en los brazos

El National Institute on Aging aclara que esta condición puede estar generando problemas relacionados con la piel, los pies e incluso a los dientes de la persona , y podría estar ocurriendo en las primeras etapas; sin embargo, es más común que se presenten cuando existe un alto avance del Alzheimer.

Según aclara el instituto, “el mioclono es un síntoma que a veces ocurre con la enfermedad de Alzheimer. Una persona con mioclono tiene espasmos en los brazos, las piernas o en todo el cuerpo. Esto puede parecer como una convulsión, pero la persona no se desmaya”.

Esto genera, en múltiples casos, llagas en la piel o llagas por presión. En caso de que la persona ya no pueda moverse con facilidad, el National Institute on Aging recomienda los siguientes cuidados: