Siete hábitos naturales para prevenir el Alzheimer

Deterioro

Cómo se vive con Alzheimer

Aunque los siguientes síntomas no son exclusivos del Alzheimer ni significan automáticamente que una persona padezca la condición, es frecuente que las personas con esta condición presenten las siguientes características:

Probabilidades

En el 99% de los casos, la genética no es un factor determinante en la aparición de la enfermedad de Alzheimer. | Foto: Getty Images

Sin embargo, no todo está relacionado con la herencia y la posibilidad de padecer la enfermedad por herencia no es la más probable en la mayoría de los casos. De acuerdo con el portal Fundación Pasqual Maragall, en el 99 % de los casos, la genética no es un factor determinante en la aparición de la enfermedad de Alzheimer.