El superalimento para mejorar la salud pulmonar: así se consume

Pimentón: este es uno de alimentos que más contiene vitamina C; este es un nutriente soluble en agua que actúa como un antioxidante dentro del cuerpo. Cabe mencionar, que el cuerpo no produce este nutriente, por eso, es importante consumir alimentos que lo contengan. “Obtener suficiente vitamina C es fundamental para quienes fuman. Debido a los efectos dañinos del humo del cigarrillo en las reservas de antioxidantes del cuerpo, se recomienda que las personas que fuman consuman 35 mg adicionales de vitamina C por día”.