El superalimento que ayuda a reducir el estrés y las arrugas

Los expertos recomiendan llevar una dieta sana y equilibrada rica en proteínas, carbohidratos en su estado natural, muchas frutas y verduras, esto con el fin de prevenir enfermedades a largo, mediano y corto plazo, los especialistas mencionan que esta es la mejor forma de cuidar de la salud de todos los órganos del cuerpo.

Estudios han revelado que algunos alimentos contienen un gran cantidad de nutrientes e incluso a estos productos se les ha catalogado como superalimentos. Estos son conocidos con este nombre gracias a la cantidad de propiedades que aportan, si su ingesta se realiza con frecuencia, además, tienen numerosos beneficios para la salud.

La mayoría de superalimentos tienen un alto contenido de antioxidantes, son una buena fuente de fibra y contienen una gran cantidad de vitaminas y minerales que ayudan a prevenir ciertas enfermedades y a tratar el envejecimiento celular. Por lo general, las personas no están familiarizadas con este tipo de alimentos o sencillamente los desconocen. Es posible que este tipo de productos pasen de ser superalimentos a alimentos que se encuentran en la dieta habitual de la mayoría de personas.

La health coach Beatriz Larrea explicó al portal de salud, belleza y cuidado personal Glamour el significado de esta palabra: “El término ‘superalimento’ se acuñó en 1915 cuando apareció en el diccionario de Oxford como ‘a food considered especially nutritious or otherwise beneficial to health and well-being’ (un alimento considerado especialmente nutritivo o de alguna manera beneficioso para la salud y el bienestar)”.

El consumo regular de cacao puede ayudar a reducir el estrés. - Foto:

Se cree que el cacao puro ayuda a reducir el estrés y a prevenir el envejecimiento prematuro. Este producto disminuye la presión arterial, protege el sistema cardiovascular, regula la glucosa y mejora la capacidad cognitiva, entre otras.

Beneficios del consumo del cacao

Según Infosalus, este alimento es muy versátil y se puede introducir en el plan de alimentación; sin embargo, debe consumirse de manera responsable.

Libera el estrés.

Reduce la celulitis.

Previene la formación de litiasis renales.

Frena la progresión de enfermedades como la piorrea, una enfermedad inflamatoria en las encías, provocada por la presencia y proliferación de bacterias, alojadas en la placa bacteriana.

La ingesta de cacao o su aplicación directa sobre la piel ayuda a prevenir la aparición de arrugas y además hará que las líneas de expresión que ya se tienen pasen desapercibidas.

¿Cómo consumir el cacao?

El Universo, en su sección de salud, menciona que lo más recomendable es ingerir este producto en polvo en lugar de crema, ya que el cacao resultante del árbol contiene menos grasa. La forma más habitual de consumirlo es mezclar el polvo con otros productos como la leche o el yogur. Ingerirlo de esta manera aporte nutrientes como vitamina A, B, calcio, hierro o cobre. También se puede agregar este producto a la mezcla de diversas preparaciones como a la de hacer pancakes.

“Para que todos los beneficios detallados anteriormente se alcancen, con la incorporación del cacao natural a nuestra dieta, el resto de la alimentación debe ser sana y equilibrada, así como unos hábitos de vida correctas y la práctica rutinaria de deporte”.

Este polvo aporta vitamina A, B y E. Además contiene minerales como el potasio, fósforo, hierro, sodio, magnesio, calcio, cobre, zinc y selenio. También tiene un alto contenido de antioxidantes. Un nuevo estudio publicado en Science Direct aseguró que consumir 2,5 gramos de cacao en polvo natural puro puede mejorar la agudeza visual en adultos jóvenes sanos.