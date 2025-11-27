Suscribirse

Más de 400 familias transforman su futuro cultivando cacao en territorios marcados por el conflicto

Redacción Semana
27 de noviembre de 2025, 11:20 p. m.
Ayuda en Acción presentará en ChocoShow 2025
Ayuda en Acción presentará en ChocoShow 2025 | Foto: Cortesía

Del 28 al 30 de noviembre, en Corferias, Ayuda en Acción Colombia participará en ChocoShow 2025 con el propósito de visibilizar los avances y aprendizajes del proyecto “Cacao para la Paz”, una iniciativa financiada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que beneficia a más de 400 familias productoras de cacao en Nariño, Cauca y Valle del Cauca.

Desde el Stand 414 del Pabellón 6, nivel 1, los visitantes podrán conocer de cerca las historias de transformación que el cacao ha inspirado en comunidades rurales, afrodescendientes e indígenas, quienes han convertido este fruto en una herramienta de desarrollo sostenible, equidad y reconciliación territorial.

El proyecto “Cacao para la Paz” busca fortalecer toda la cadena de valor, desde la producción hasta la comercialización, promoviendo la participación de mujeres y jóvenes como protagonistas de la sostenibilidad y el relevo generacional en el campo colombiano. A través de acompañamiento técnico, inversión en infraestructura y procesos de fortalecimiento socioempresarial, las asociaciones cacaoteras vinculadas hoy cuentan con capacidades que les permiten competir en mercados nacionales y proyectarse al ámbito internacional.

“El cacao se ha convertido en un símbolo de esperanza para cientos de familias que apostaron por la legalidad, la productividad y la paz. En ChocoShow queremos mostrar cómo el trabajo en red y el liderazgo local están transformando vidas y territorios”, aseguró Diana Quimbay, Directora País de Ayuda en Acción Colombia.

