El superalimento que reduce el estrés, fortalece el corazón y equilibra el colesterol

Por lo general, las personas pueden sufrir estrés ocasionalmente debido a algunas a situaciones del día a día. Del mismo modo, otras, pueden tener estrés crónico, el cual puede durar semanas y al que se le debe prestar mayor atención.

Según Mayo Clinic, en general, los síntomas de estrés pueden estar afectando su salud, aunque no se de cuenta. “Puede pensar que una enfermedad es la culpable de ese dolor de cabeza irritante, de su frecuente insomnio o de tu menor productividad en el trabajo. Pero el estrés puede ser la causa”.

En ese sentido, el estrés hace referencia sentimiento de tensión, la cual puede ser física o emocional. Puede ser el resultado de pensamientos o experiencias. Al estar estresadas las personas pueden sentirse enojadas, nerviosas, etc. Aunque suele entenderse como una afección negativa, también puede indicar lo contrario. Así lo explica Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

“El estrés es la reacción de su cuerpo a un desafío o demanda. En pequeños episodios el estrés puede ser positivo, como cuando le ayuda a evitar el peligro o cumplir con una fecha límite. Pero cuando el estrés dura mucho tiempo, puede dañar su salud”.

Para mitigar este problema de salud, es importante acudir al medico para diagnosticar la causa y el tratamiento a seguir. Adicional a ello, los especialistas en salud aconsejan consumir alimentos ricos en vitaminas y minerales que aumenten las defensas que también juegan un papel fundamental en el sistema nervioso.

Uno de ellos es el aceite de oliva, el pilar de la dieta mediterránea, con el que se les da sabor a las ensaladas, pastas, papas, pescados y otras comida. De acuerdo con el portal web El Clarín, este alimento tiene una grasa de origen vegetal altamente nutritiva, con notables propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y cardioprotectoras.

A su vez, el estudio Prevención con Dieta Mediterránea (PREDIMED) publicado en The New England Journal of Medicine demostró los potenciales efectos del aceite de oliva extra virgen. Como tal, este evidenció una reducción del 31 % del riesgo de eventos cardiovascular en el grupo suplementado con este aceite.

Adicional a este estudio, otra investigación realizada en más de 90.000 personas durante 28 años obtuvo resultados interesantes que respaldaban los beneficios en el plano del riesgo de mortalidad total y cardiovascular. Esta mismo estudio también evidenció que el aceite de oliva se deben a su alto contenido en ácidos grasos monoinsaturados (ácido oleico) y poliinsaturados (ácido linoleico), que benefician varias partes del cuerpo.

“La salud mental se define como el estado de bienestar personal que nos permite desarrollar todas nuestras actividades y trabajo diario de una manera satisfactoria y productiva, disfrutar de los momentos de la vida y afrontar el estrés de nuestros días de la mejor manera posible”, explica Mónica Nieto, farmacéutica y una de las fundadoras de Alevoo en el sitio web El Clarín.

De otro lado, el consumo de aceite de oliva extra virgen determina una mejora en el estado general del individuo y, como consecuencia, en el estrés. De esta manera, su consumo, efectivamente, mejora la producción de encefalinas cerebrales que hacen frente a los síntomas en situaciones de estrés.

Otros beneficios del aceite de oliva

Alivia el estreñimiento y mejora el tránsito intestinal: los componentes de un alimento de origen vegetal como el aceite de oliva tienen una capacidad laxante, por lo que previenen un trastorno intestinal como el estreñimiento y mejoran la digestión.

Cuida el hígado: diversas investigaciones han constatado que el aceite de oliva extra virgen tiene propiedades antiinflamatorias, por lo que protege al hígado de padecer una afección como el hígado graso.

