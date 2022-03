El té natural que ayuda a a bajar de peso de manera rápida

Antes de incorporar nuevos alimentos a la dieta, es necesario consultar con un especialista para no agravar afecciones preexistentes.

Cuando están inconformes con su peso, las personas buscan fórmulas mágicas y métodos rápidos para lograr disminuir tallas. En cuestión de salud, uno de los propósitos más comunes entre las personas es mantener el peso ideal o perder esos kilos de más.

Bajo ese contexto, quemar más calorías de las que se ingieren a diario, proceso conocido como déficit calórico, es lo que buscan aquellos que, con ayuda de una dieta equilibrada y una rutina de ejercicios, pretenden adelgazar.

Entre los alimentos que es posible agregar a la dieta se encuentra, según el portal especializado, Salud 180, el té de menta con jengibre, el cual, puede ser efectivo.

Las propiedades de este té se derivan de las características antiinflamatorias de la menta que relajan los músculos del estómago y, por lo tanto, aceleran la digestión de las grasas.

En cuanto al jengibre, contiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y compuestos bioactivos que ayudan a inhibir el aumento de peso, a mejorar la metabolización de los nutrientes, a favorecer la eliminación de las grasas a través de las heces y a mejorar la digestión, según el portal Tua Saúde.

Para preparar un té que contenga ambos productos se necesita: una cucharada de hojas de menta (o bolsita de té) y un cuarto de raíz de jengibre.

Preparación:

1. Poner a hervir una taza de agua.

2. Cuando comience la ebullición del agua, agregar la menta.

3. Después de tres minutos, añadir el jengibre.

4. Esperar tres minutos más y retirar del fuego.

5. Se puede tomar caliente o meterlo al refrigerador para consumir frío.

Se aconseja beber esta infusión después de cada comida y antes de dormir para depurar lo que el cuerpo no necesita. Además, se debe combinar su consumo con una alimentación balanceada y actividad física regular.

A pesar de lo anterior, existen personas que, aunque se esfuerzan por quemar grasa, no ven reflejados los resultados. Esto puede deberse, según el portal Viva Mi Salud, a que “en aras de llevar una vida saludable, muchas veces se cometen errores que pueden estropear cualquier esfuerzo de adelgazamiento y, en algunos, comprometer la salud y el bienestar”.

Este mismo medio listó algunas de estas fallas:

1. El exceso de confianza en los productos light: aunque dichos productos contienen menos calorías que los demás, no quiere decir que su contenido en azúcares y aditivos no sean perjudiciales para el organismo. Por ello, al igual que los alimentos que no contienen esta palabra, se debe tener precaución con las porciones.

2. Dietas milagrosas: al intentar este tipo de dietas, el cuerpo sí perderá peso rápidamente, pero también se podrían perder algunos nutrientes necesarios para el organismo. Este déficit puede repercutir en la salud e incluso, con el tiempo, es posible que se vuelva a ganar el peso que desapareció.

3. Abusar de los batidos: este tipo de líquidos pueden contener muchas vitaminas, pero también muchas calorías. Por lo anterior, hay que tener en cuenta qué ingredientes se usan para que las calorías sumadas no afecten el proceso de pérdida de peso.

4. Llevar una vida sedentaria: cuanto más activo se mantenga un individuo durante el día, más calorías se perderán. Se pueden cambiar algunos hábitos diarios para que el cuerpo esté en movimiento, como ir al supermercado en vez de pedir domicilios o hablar por teléfono de pie y no sentado.

5. Dejar de comer: esto afectará directamente al metabolismo, haciéndolo más lento a la hora de quemar calorías.