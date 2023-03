El té natural que reduce los triglicéridos y ayuda a controlar los niveles de glucosa

La enciclopedia médica MedlinePlus describe a los triglicéridos como el tipo de grasa más común en el cuerpo humano. Por lo general, provienen de alimentos como la mantequilla, los aceites y otras fuentes de grasa presentes en la dieta.

Sin embargo, los niveles elevados de triglicéridos también resultan perjudiciales para la salud, aumentando el riesgo de enfermedades del corazón.

Dentro de los factores que inciden en el nivel de triglicéridos figuran comer regularmente más calorías de las que se quema (especialmente azúcar), tener sobrepeso u obesidad, fumar, consumo excesivo de alcohol, ciertos medicamentos, algunos trastornos genéticos, enfermedades de la tiroides, diabetes tipo 2 mal controlada y enfermedades del hígado o renales.

Durante las consultas médicas de rutina es probable que el médico ordene exámenes para conocer el nivel de triglicéridos del paciente. Asimismo, otro estudio frecuente tiene que ver con los niveles de glucosa.

MedlinePlus detalla que el azúcar en la sangre, también denominado “glucosa”, proviene de los alimentos que la persona consume en su día a día y se convierte en su principal fuente de energía.

La enfermedad que se caracteriza por los niveles elevados de azúcar en la sangre es la diabetes. No obstante, una persona que no padezca esta afección también puede tener problemas de salud si los niveles de azúcar en su sangre son muy bajos o muy altos. En este sentido, es importante mantener hábitos saludables, como una dieta balanceada y ejercicio, para regular la glucosa.

Los triglicéridos son importantes en el mantenimiento de la salud, siempre y cuando sus niveles estén saturados por debajo de los 150 mg/dL. - Foto: Getty Images/iStockphoto

El té para reducir los triglicéridos y controlar los niveles de glucosa

La medicina alternativa siempre está presente a la hora de hablar sobre cómo beneficiar la salud del ser humano. No obstante, es pertinente mencionar que los remedios caseros no cuentan con respaldo científico, por lo que su efectividad no está garantizada en un 100 %.

En tal virtud, antes de intentar cualquier tratamiento de esta naturaleza, es importante acudir a un médico de confianza para contar con acompañamiento profesional.

El portal Salud 180 sostiene que el té de canela posee compuestos antioxidantes que contribuyen a reducir los triglicéridos al mismo tiempo que ayudan a controlar los niveles de glucosa en la sangre.

De hecho, un artículo titulado “La canela mejora la glucosa y los lípidos de las personas con diabetes tipo 2″, publicado en el sitio web de la Asociación Estadounidense de Diabetes, expone los beneficios que esta especia podría tener para ciertas personas que padecen diabetes.

La canela puede ayudar a mejorar el funcionamiento y aumentar los niveles de insulina. - Foto: Getty Images

Según cita Mejor con salud, “el experimento se realizó con 60 personas que padecían diabetes tipo ll. A este grupo se le agregó a su dieta diaria una cantidad de seis gramos de canela durante cuarenta días. Esto dio como resultado una reducción de hasta un 29 % en los niveles de glucosa en la sangre de cada uno de los pacientes”.

Por otra parte, el mismo estudio también encontró que el consumo diario de canela podría reducir la glucosa sérica, los triglicéridos, el colesterol LDL y el colesterol total en personas con diabetes tipo 2.

Ingredientes:

Dos ramitas de canela.

Una taza de agua (250 mililitros).

Preparación:

Poner a hervir el agua y agregar las dos ramitas de canela.

Dejar reposar por cinco minutos y beber la infusión.

El té de canela puede ser útil para reducir los niveles de triglicéridos. Sin embargo, debe complementarse con hábitos de vida saludable. - Foto: Getty Images

Agua de avena con canela para reducir el colesterol malo y bajar los triglicéridos

Una de las formas de controlar los niveles de colesterol es el consumo de avena. Según el medio especializado GastroLab, este alimento aporta antioxidantes y beta-glucanos, los cuales pueden ayudar a combatir la oxidación celular, regular la presión arterial y combatir la inflamación.

En tal virtud, este cereal podría ayudar a reducir los niveles de LDL y triglicéridos. Además, se cree que contribuye a disminuir la placa de las arterias. Para aprovechar las propiedades de la avena, una posibilidad es preparar un batido saludable en compañía de otro ingrediente especial: la canela.

Según reseña el portal de salud, nutrición y bienestar Tua Saúde, la canela puede ayudar a mejorar el funcionamiento y aumentar los niveles de insulina, pues “tiene la capacidad de intervenir en algunos componentes del organismo que hacen que el azúcar que está en la sangre entre más fácilmente a las células, disminuyendo así la glucemia. Además, también podría inhibir algunas enzimas digestivas, haciendo que la descomposición de los carbohidratos en el tracto digestivo sea más lenta”.

Ingredientes:

Una taza de hojuelas de avena.

Cinco tazas de agua.

Una cucharadita de canela en polvo.

Preparación: