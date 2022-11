El té que ayuda a bajar el azúcar y controlar la diabetes

La diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica que se presenta cuando el páncreas no secreta suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce y en la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina, según lo explica la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, explicó que algunos de los síntomas de la diabetes tipo 1 y de la diabetes tipo 2 incluyen los siguientes:

Sensación de estar más sediento de lo habitual.

Micción frecuente.

Pérdida de peso involuntaria.

Presencia de cetonas en la orina, un producto secundario de la descomposición de músculo y grasa que se produce cuando no hay suficiente insulina disponible.

Sensación de cansancio y debilidad.

Sensación de irritabilidad u otros cambios en el estado de ánimo.

Visión borrosa.

Llagas que tardan en cicatrizar.

Infecciones frecuentes, como infecciones en las encías, la piel o la vagina.

Un té milagroso

Así las cosas, un análisis de sangre puede mostrar si se tiene diabetes y si se padece la afección, el portal Mejor con Salud compartió la receta de un té que ayuda a bajar el azúcar y controlar la diabetes.

Su preparación es sencilla: lo único que hay que hacer es hervir una taza de agua y agregar una cucharadita de canela, más dos cucharaditas de flores de manzanilla. Después, se deja reposar la infusión por diez minutos y se consume.

De hecho, es importante señalar que algunas investigaciones indican que la canela puede ayudar a mejorar el funcionamiento y aumentar los niveles de insulina, según el portal portugués de salud, nutrición y bienestar Tua Saúde.

Asimismo, el portal señaló que la manzanilla regula el azúcar en la sangre debido a sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes.

De todos modos, antes de consumir alguna infusión lo primero que hay que hacer es consultar al médico tratante o a un nutricionista para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona, pues las anteriores recomendaciones no son las indicadas para todas las personas, ya que la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica.

De otro lado, existen otros hábitos que ayudan a controlar o prevenir la enfermedad como, por ejemplo:

Realizar actividad física. Las nuevas directrices de la OMS recomiendan Las nuevas directrices de la OMS recomiendan por lo menos de 150 a 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada o vigorosa por semana para todos los adultos, incluidas las personas que viven con afecciones crónicas o discapacidad, y un promedio de 60 minutos al día para los niños y adolescentes.

Tener un peso saludable: En el caso de las personas sobrepeso, el riesgo de padecer diabetes es tres veces mayor al de las personas que no tienen obesidad. Por ello, para saber si una persona está en un peso saludable, el Ministerio de Salud reveló que existen algunos métodos confiables. Uno es la determinación del Índice de masa corporal (IMC), que describe la relación entre peso y estatura y para calcular el IMC se necesita conocer el peso y la estatura y se aplica una sencilla fórmula matemática que consiste en dividir el peso entre la estatura al cuadrado: IMC = Peso (Kg) / Estatura al cuadrado (Mt).

Ejemplo:

Una persona pesa 64 Kg y mide 1.5 metros: 64 / 1.5 x 1.5 = 28.44. Este dato indica el IMC de la persona (28.44) se encuentra en los valores correspondientes a sobrepeso.

Esta fórmula no aplica a mujeres en estado de embarazo y debe ser ajustada si la persona tiene algún grado de edema (retención de líquido).

Criterios de evaluación del IMC: