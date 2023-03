El té que ayuda a descongestionar la nariz y alivia el dolor de garganta

Si no se ve mejoría o los síntomas se agravan, se sugiere consultar con un profesional de la salud.

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlusI, define el resfriado como una congestión nasal que causa en algunas oportunidades estornudos, además de molestias en la garganta, cefaleas y tos, entre otros síntomas. La enciclopedia médica señala que hay varios tipos de resfriados, que “probablemente usted y sus hijos tendrán más (...) que cualquier otro tipo de enfermedad”.

Aunque se cree que esta afección normalmente aparece en temporada de lluvias, no necesariamente es así, también se puede desarrollar en cualquier época del año.

Asimismo, una persona se suele contagiar luego de tener interacción con el virus por el contacto con otra persona infectada, ya sea porque tose o estornuda sin cubrirse.

“Un virus del resfriado se propaga a través de diminutas gotitas aéreas que se liberan cuando una persona enferma estornuda, tose o se suena la nariz”, precisa la entidad.

¿Cuál es el tratamiento para combatir los resfriados?

MedlinePlus sugiere beber suficientes líquidos y consumir medicamentos de venta libre como jarabes, aliviando así, los síntomas producidos por los resfriados.

Asimismo, la Clínica Mayo, recomienda el descanso como una actividad importante para que el cuerpo se recupere.

También -como se mencionó- se debe mantener hidratado el cuerpo con agua de limón, miel, caldos, entre otros, indica en su sitio web el centro especializado.

La miel gracias a sus compuestos puede combatir infecciones virales. - Foto: Getty Images

Uno de los malestares que más causa incomodidad a una persona con gripe o resfriado es la dificultad que tiene para respirar, ya que se taponan las vías nasales, por lo que aconseja aplicar gotas de solución salina. Sin embargo, se recomienda consultar con un médico antes de su uso.

. El consumo de alimentos calientes puede ser fundamental no para curar un resfriado, sino para calmar sus síntomas, por ejemplo, tomar tés calientes, jugo de manzana, entre otros

Debido al poco aporte calórico del limón, beberlo exprimido y en reemplazo de otras bebidas azucaradas, puede ser una herramienta para quienes buscan reducir tallas y bajar de peso. - Foto: Getty Images / Mohamed Salah Azzouzi / EyeEm

No obstante, tradicionalmente existen hierbas o alimentos utilizados para la elaboración de remedios caseros que pueden ayudar a combatir los síntomas del resfriado o la gripe -que no son lo mismo- como el agua de limón, puesto que es un alimento rico en vitamina C, por lo que tiene efectos antioxidantes.

“El agua tibia con limón amarillo y miel ayudan a aflojar la congestión y previenen la deshidratación”, añade la Clínica Mayo.

Ingredientes

2 cucharadas de miel

1 taza de agua

Zumo de limón

Modo de preparación

Hervir el agua e incorporar la miel. Mezclar muy bien. Posteriormente, agregar el jugo de limón. Servir y consumir de inmediato.

Pero aunque la lista es larga sobre los remedios caseros que pueden reducir la congestión nasal y el dolor de garganta, según Tua Saúde, la siguiente receta casera es efectiva y tiene como protagonista, un alimento usado en la gastronomía y en la medicina: el ajo.

El ajo tiene múltiples propiedades beneficiosas para la salud. - Foto: Getty Images

Té de ajo para combatir los síntomas del resfriado

El ajo es un alimento que es usado para combatir diversos males del cuerpo, gracias a sus efectos antimicrobianos y antigripales, que tal y como lo señala el sitio web citado, se debe a que tiene alicina que ayuda aliviar los síntomas del resfriado.

El portal Salud 180 señala que el ajo tiene grandes beneficios en la salud de la mujer, por lo que su consumo puede reducir el riesgo de enfermedades, siendo parte de algunos tratamientos.

Se debe recordar que uno de los grandes beneficios de este alimento es que ayuda a la reducción de la presión arterial, que de acuerdo como lo explica Memorial Sloan Kettering Cancer Center, lo que hace es dilatar los vasos sanguíneos y de esta manera ayuda a mejorar la circulación en el cuerpo.

Ingredientes

1/2 limón fresco

1 taza de agua

Miel

3 ajos

Modo de preparación