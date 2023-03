Errores que se cometen al lavar el cabello y que impiden que este crezca

Tener un cabello largo, suave y sedoso es uno de los principales objetivos de belleza que tienen las mujeres. Sin embargo, esto se ha convertido en una meta difícil de cumplir, ya que la aplicación de tintes y otros productos con químicos agresivos pueden debilitar y forjar la caída del cabello.

Adicional a ello, otro factor común que provoca la caída del cabello son los malos hábitos de aseo en el cuero cabelludo o la forma en la que se lava el cabello. Por lo general, pasa por alto el correcto lavado del cabello, desconociendo que este puede ser la principal causa de su debilitamiento y caída excesiva.

Por lo anterior, la revista Hola junto a expertos de belleza dan a conocer los principales errores que se cometen a la hora de lavar el cabello:

Usar el mismo champú en raíces y puntas

Rocío Escalante, farmacéutica titular de Arbosana Farmacia explicó a la revista Hola que “el cuero cabelludo hay que lavarlo y mantenerlo limpio, es la base del cabello, sobre el que crecerá fuerte y bonito, y por eso hay que tratarlo como la parte más importante”. De esta forma, la solución es buscar dos tipos de champú dependiendo en primera instancia el tipo de cuero cabelludo y cómo se encuentre la fibra de las puntas del cabello. Así las cosas, se puede conseguir un champú que regule el sebo y otro que aporte mayores nutrientes al pelo.

Lavar poco el cabello graso

Uno de los mitos de belleza es que hay que lavarse el cabello pocas veces para así regular la grasa del pelo. Sin embargo, esta creencia no es del todo cierta, pues “la grasa asfixia el folículo y se ensucia más, así que es mejor lavar el cuero cabelludo graso que no lavarlo. Lávalo siempre que lo sientas sucio, si es necesario a diario, no pasa nada, si eliges el champú adecuado”.

Al igual que sucede con los cabellos grasos, esto también pasa con el cuero cabelludo seco. Cuando se lava muy a menudo, se tiende a eliminar la poca capa lipídica que lo cubre. Por ello es conveniente regular su lavado y utilizar un champú hidratante que no reseque aún más el cabello.

No realizar masajes en el cuero cabelludo

En la mayoría de casos, se pasa por alto es importante paso, pero es uno de los más esenciales para fortalecer y aumenta el crecimiento del cabello. Solamente se debe realizar un masaje con ayuda de la yema de los dedos en el cuero cabelludo al momento de aplicar el champú.

Según los expertos de Leonor Greyl, detallan que “además de la sensación de bienestar instantánea que aporta, el masaje craneal relaja el cuero cabelludo y activa la microcirculación, lo que permite que la sangre transporte mejor los nutrientes necesarios para revitalizar del cabello”.

Frotar en exceso el cabello

Otro hábito poco saludable para el cabello es frotarlo al momento de aplicar el champú. Esto es un gesto que debilita gradualmente el pelo y además, hace que se encrespe más al abrirse la cutícula. Los expertos detallan que lo correcto es “masajear el cuero cabelludo con el champú específico y aprovechar la segunda jabonada para limpiar el cabello, dejando que caiga el champú, frotando suavemente con las manos. Al secar, tampoco lo frotes”.

Usar poco el cepillo

Cuando el cabello esté limpio, no solo basta con ordenarlo, también se debe cepillar para ayudar a oxigenar el cuero cabelludo y arrastrar las sustancias irritantes que se hayan depositado allí. De acuerdo con los expertos consultados por la revista Hola , este proceso se debe hacer mínimo dos veces al día, es decir, en la mañana y en la noche.