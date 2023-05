¿Es bueno consumir leche con cereal todas las mañanas?

Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) “a través de los tiempos, muchas plantas de la familia de las gramíneas, los cereales de grano, se han cultivado por sus semillas comestibles”.

Según informa, los cereales suelen ser parte de dietas balanceadas, tales como, el arroz, la cebada, el mijo, el sorgo, la avena, el teff e incluso la quinoa. Sin embargo, en el mercado existe otro tipo de cereal que se ha popularizado en el desayuno, ¿cuál es?

De acuerdo con la Secretaría de Salud del Gobierno de México, el desayuno es la comida principal del día porque el cuerpo después de un ayuno del día anterior, obtiene energía -tras la ingesta de alimentos- para poder realizar efectivamente cada una de sus actividades.

Por tanto, es importante elegir de manera correcta los alimentos que se van a consumir en el inicio de la jornada como los cereales, que según la Fundación Española del Corazón tienen un gran porcentaje de nutrientes cuando son integrales y enteros.

Señala que están compuestos de fósforo, potasio y zinc, y por supuesto, vitamina C que es considerada un antioxidante que neutraliza los efectos de los radicales libres que dañan la célula del cuerpo.

Y aunque los cereales que se describieron fueron los enteros, en el mercado existe un producto que se le conoce como ‘cereal para desayuno’, que se puede encontrar en varios supermercados.

La avena es un cereal integral. - Foto: Getty Images

¿Cereales para el desayuno?

De acuerdo con Mejor con Salud estos cereales pasan por ciertos procesos, y son derivados de los granos enteros y se han popularizado.

Es entonces que no recomienda consumir cereales que tengan grasas y saborizantes, ni mucho menos estén compuestos con altos índices de azúcar, incluidos los edulcorantes. Por esto, el sitio web revela una lista de posibles cereales como:

Los inflados que, según explica el medio, suelen ser crujientes y se elaboran con aire a presión.

Los copos: son derivados de harinas refinadas, algunos de ellos son enriquecidos con vitaminas.

El museli: es una combinación de frutos secos, como las almendras, las nueces, entre otros.

Ciertamente, los cereales son un acompañante para los desayunos no solo de adultos sino menores de edad, pero según precisa Healthline, estos inciden en los niveles altos de azúcar en el torrente sanguíneo, algo no conveniente para quienes tienen un diagnóstico de diabetes incluso para los que no lo tienen.

Además, no todas las personas pueden consumir leche -que suele acompañar a los cereales-, porque algunas tienen intolerancia a la lactosa, es decir, que no pueden digerir el azúcar de este producto lácteo, señala la Clínica Mayo.

Es importante leer la etiqueta de cada producto que se va a consumir. - Foto: Getty Images

Resulta que, como lo explica, estos productos suelen estar altamente procesados y su contenido proteico no es elevado, por lo que no causa una sensación de llenura, cosa que sí hacen los cereales integrales.

Finalmente, el sitio web aconseja consumir cereales integrales o tales que tengan un origen en granos enteros, y que no sean industrializados, ya que cuando se consume saludablemente se puede tener muchos beneficios, como:

El estreñimiento es uno de los padecimientos más común y que causa fuertes dolores abdominales. - Foto: Getty Images / Jozef Polc / 500px

Reducir el riesgo de estreñimiento: según el National Institute of Diabetes and Digestives and Kidney Diseases, “es una afección en la cual la persona podría tener menos de tres evacuaciones a la semana” siendo la evacuación difícil e incluso dolorosa.

Disminuir el colesterol LDL: de acuerdo con la Clínica Mayo, “es una sustancia cerosa que se encuentra en la sangre”, que inicialmente, cuando se considera ‘bueno’ (HDL - lipoproteínas de alta densidad) ayuda en la formación de células y otras funciones del cuerpo; sin embargo, los altos niveles de colesterol LDL (lipoproteína de baja densidad) incrementa el riesgo de una enfermedad cardíaca.

Por tanto, es importante mantener una dieta balanceada, en donde se destaquen alimentos que favorezcan el cuerpo.