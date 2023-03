¿Es bueno dormir con brasier? Esto dicen los expertos

El brasier es una de las prendas de vestir infaltables en el día a día de las mujeres; sin embargo, algunas han decidido unirse al movimiento braless, que insta a no usar este tipo de ropa íntima por muchas razones.

Por esto, la revista Glamour México señala que la creencia popular asegura que el uso de brasier induce al cáncer de mama, una hipótesis que la American Cancer Society no ha confirmado porque no ha encontrado evidencia de esto; no obstante, el medio menciona el pensamiento popular que argumenta que las mujeres con sobrepeso al tener senos más grandes sí o sí, deben usar sostén, y por esto, se les relaciona con este cáncer, sin contar que la obesidad es un factor de riesgo para esta enfermedad que tiene varios tipos.

Cabe recordar que, tal y como señalan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) el cáncer puede originarse en cualquier parte de la mama, ya sea en el tejido conectivo, en los lobulillos y en los conductos.

Es entonces que se conoce el cáncer de mama como una enfermedad en general, pero de ella se vinculan otros tipos como el de mama inflamatorio, de mama recurrente, carcinoma ductal in situ, entre otros.

Los síntomas más comunes y por el que las instituciones de salud internacionales y nacionales instan al género femenino a un autoexamen son la aparición de bultos, cambios en el tamaño de las mamas o en los pezones; e inflamación en los pechos.

El cáncer de mama es uno de los más comunes alrededor del mundo. - Foto: Getty Images

Pero lo anterior no quiere decir que no pueda haber molestias tras el uso del brasier, incluso Glamour señala que cuando no se utiliza la talla adecuada, las tiras del sostén marcan o lesionan la piel provocando surcos y dolores de espalda, por lo que es importante consultar con un experto y vestir la talla correcta.

Es entonces que cita al experto deportivo Jean-Denis Rouillon quien asegura que el no uso de sostén favorece los músculos del pecho, ya que esta prenda los debilita, sin desestimar que las personas con sobrepeso deben usarlo, ¿pero es bueno dormir con brasier?

Los efectos de dormir sin brasier

Aunque el uso de brasier en las noches se da según sea el caso, es decir, algunas mujeres prefieren vestirlo mientras otras, no; la organización y ‘app’ Flo especialista en mujeres, aconseja el no uso de estas prendas de vestir mientras se duerme, sin embargo, explica que en la actualidad se pueden encontrar en el mercado varios tipos de sostenes exclusivos para la noche, puesto que no tienen costuras y son elaborados con materiales ligeros.

Dormir sin brasier tiene muchos beneficios. - Foto: Getty Images/iStockphoto

No obstante, puntualiza que quienes duermen sin sujetador encuentran en esta decisión muchos beneficios, ya que no afectan la firmeza ni la flacidez de los senos. Por tanto, desmiente a quienes aseguran que dormir con sujetador trae beneficios aseverando que los problemas circulatorios, de hiperpigmentación e irritación en la piel son protagonistas.

Glamour añade que se puede afectar el ciclo de sueño cuando se usa brasier y más si es apretado, porque la ciencia encontró que estos producen una disminución de melatonina, una hormona que regula el sueño.

No usar sostén también tiene beneficios. - Foto: Getty Images

El doctor Merrill Mitler, especialista en sueño y neurocientífico del National Institutes of Health (NIH), recuerda que “el dormir mantiene todos los aspectos del cuerpo de una forma u otra: el equilibrio energético y molecular, así como también la función intelectual, el estado de alerta y el humor”.

Asegura que el cuerpo se descompone tras no haber dormido por mucho tiempo, en donde, según él, “la pérdida de sueño daña los niveles superiores de razonamiento, resolución de problemas y atención a los detalles”.