Murió Hilda Siverio, la mujer a quien el cáncer no le arrebató la alegría; conozca su historia: “Toca levantarse”

La influencer española Hilda Siverio se convirtió en otro símbolo de la lucha contra el cáncer de mama; una enfermedad que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es el tipo de cáncer más frecuente. Solamente en 2020 se registraron 2,2 millones casos y cerca de 685,000 mujeres fallecieron como consecuencia del mismo.

Una batalla hasta el final fue la que emprendió Siverio, residente en Tenerife, desde el momento en que le diagnosticaron ese padecimiento. Junto a su hija y otros allegados, se unieron cientos de internautas que (durante meses) estuvieron pendientes sobre su estado de salud y le expresaron admiración por la valentía y sonrisa con que encaró la enfermedad. Este jueves se confirmó su deceso a los 52 años.

"La manera más fácil de vivir es no pensar tanto en la vida que te puede quedar sino en vivir la vida que te queda", es el mensaje que acompañó una de las decenas de publicaciones de la española. - Foto: TikTok @hilda_5

Hasta el final, sus mensajes de positividad en redes sociales contagiaron a quienes conocieron su historia, pues la sonrisa no faltaba en sus videos. De hecho, en una de sus últimas publicaciones, con fecha del 2 de febrero, se le vio con un antifaz y peluca azul. El mensaje que acompañó las fotos decía: “Y que la vida sea un regalo cada día para mí. Aquí está mi regalo, un poquito más, pero sin dolor”.

A finales del mes pasado agradeció a todos sus seguidores por el apoyo de siempre; aunque no en una despedida definitiva, pues ella misma decía que cada día era un milagro, “el milagro de estar aquí”. Siverio resaltaba que la ilusión por vivir no se la arrebataba nadie ni las adversidades del camino y, por ello, en sus videos reflejaba que la vida era un regalo.

Su estado de salud se complicó a comienzos de año. - Foto: TikTok @hilda_5

Luchó como ‘una campeona’

La tinerfeña, quien empezó su batalla en 2014, rechazó someterse a algún tratamiento antes de tener a su bebé en brazos; sin embargo, cuando le practicaron algunos exámenes y confirmaron que tenía carcinoma, le adelantaron el parto en la semana 34. La ‘influencer’ se caracterizó por aferrarse día a día a la vida y por buscar que su caso y manera de afrontarlo sirviera de inspiración a otros.

“Tres tumores en la mama izquierda con micrometástasis en la zona linfática y dos en la derecha. No vi a mi bebé hasta los 21 días porque estuvieron varios haciéndome pruebas, me hicieron la mastectomía, empezaron con la quimio, la más fuerte, me quitaron también los ovarios y las trompas”, dijo la española en conversación con El Mundo.

Hilda Siverio fue diagnosticada con cáncer en 2014. - Foto: TikTok @hilda_5

En varios de sus clips había recopilaciones suyas bailando, cantando, compartiendo en familia, disfrazada, pero difícilmente se puede encontrar alguno en el que su sonrisa no haya estado presente (estuviese en la clínica o desde su casa). En ocasiones también compartía las semanas cuando el dolor se hacía más intenso, pero cómo se sobreponía: “Me doy ánimos y remonto, sonrío con las pocas fuerzas que tengo”.

“Te agradezco cada segundo”

La noticia fue confirmada tanto en la red que estaba a su nombre como en la de una de sus hijas, Valeria González, quien hacía algunas veces actualizaciones sobre el estado de salud de Hilda. En su más reciente mensaje agradeció por el tiempo que ella estuvo en el plano terrenal, pero también cuestionó al tiempo por la duplicidad con la que se presenta.

Al amor, “gracias por dejarme verte en cada sonrisa suya, en los buenos días, en sus broncas cuando no recogía mi cuarto, en sus ganas de luchar (...). Querido tiempo: eres un hipócrita, alargaste su dolor, dejando así que se quedara más tiempo a nuestro lado”, anotó.

“No pensaste en ella, pensaste en nosotros (...). Sería hipócrita de mi parte no decirte que te agradezco cada segundo que me diste con ella porque, por más pequeño que sea un milisegundo, fue a su lado”, agregó.