¿Es cierto que el desayuno es la comida más importante del día?

El desayuno forma parte de las comidas más importantes del día, pero no es la única comida primordial a la hora de realizar una alimentación saludable, por el hecho que hay que tener en cuenta al almuerzo y cena. Por lo cual, el informe Importancia del desayuno en la mejora nutricional y sanitaria de la población recopila los motivos que aseguran que el desayuno sea la comida más importante y los valida o niega.

Como punto de partida, los expertos confirman que técnicamente no hay forma de delimitar cuál es la mejor comida del día, debido a que las tres son una especie de trípode. El desayuno es tan importante como el resto de las comidas (almuerzo, media tarde y cena). La importancia de cada comida, es decir, la calidad y cantidad nutricional de cada una de ellas, depende de las necesidades y preferencias individuales. Lo clave es sacarle provecho a cada una para tener un estado de salud óptimo.

Una duda alrededor del desayuno radica en qué si saltárselo frecuentemente es motivo para aumentar de peso. Los expertos señalan que no hay una relación directa entre ambas variables. El control de peso parte del balance calórico que se haga al comer y quemar durante el día. No hay problema en omitir esporádicamente el desayuno.

Para el caso del ayuno intermitente, el informe señala que tampoco hay relevancia en el aumento o pérdida de peso, composición corporal o resistencia a la insulina. Por lo tanto, si uno busca mejorar su composición corporal, hacer ayuno no es más efectivo que los métodos de restricción calórica en cuanto a la pérdida de peso.

No obstante, los expertos sugieren que la pérdida del desayuno debe ser algo muy de vez en cuando, por lo que no debe volverse un hábito diario. Saltearse el desayuno no es lo ideal para aquellas personas que están acostumbradas a comer a lo largo de la mañana o personas que son muy ansiosas, por el hecho que la falta de ingesta a lo largo de la mañana provocará mayor cansancio y efectos contrarios.