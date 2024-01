Esta es la fruta que se debe consumir para combatir el insomnio y descansar mejor

No dormir como se debe puede generar insomnio, uno de los trastornos del sueño más frecuentes entre las personas. Según Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, existe el insomnio agudo, el cual suele durar días o pocas semanas derivado de un momento de estrés, presiones familiares o eventos traumáticos.

“La mayoría de las personas tienen insomnio ocasionalmente. Sin embargo, el insomnio crónico (que dura al menos 3 noches por semana durante más de un mes) puede desencadenar graves problemas durante el día, como agotamiento, irritabilidad y dificultad para concentrarse ” , señala Medline Plus.

Para mitigar este problema, es importante tener buenos hábitos de vida como una alimentación rica en vitaminas minerales, hacer ejercicio físico, tener una salud mental saludable, no fumar, no consumir en exceso bebidas alcohólicas, entre otros. Con respecto al consumo de alimentos, los nutricionistas aconsejan consumir frutas como el limón, una fruta cítrica que no solo es refrescante y versátil en la cocina, sino que también puede ser un aliado para un sueño reparador a través de la aromaterapia.